Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La Française fait évoluer l’organisation de son pôle Valeurs Mobilières et nomme Jean-Luc Hivert, actuellement Directeur Général de La Française AM, en qualité de "Global Head of Investments" de La Française AM. Il assurera ainsi le rôle de "CIO" sur l’ensemble des classes d’actifs valeurs mobilières couvertes par La Française AM.