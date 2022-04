Jean-Luc Mélenchon, pensez-vous qu’il faille promouvoir l'investissement boursier des particuliers ?

JLM : "Nous ne sommes ni favorables ni opposés à l’investissement boursier des particuliers en tant que tel. En revanche, nous souhaitons encadrer les rémunérations excessives du capital, par exemple en plafonnant les versements de dividendes aux actionnaires, en limitant la part des bénéfices qui leur est distribuée à la part versée aux employés. Nous souhaitons que les revenus issus de ces placements boursiers soient taxés à la même hauteur que ceux du travail, via la suppression du prélèvement forfaitaire unique (flat tax).

Comment rediriger la manne financière vers la durabilité au sens large (environnement et social). Comment faire en sorte de créer un réel ruissellement des richesses vers les populations et les services publics ? Qu’il s’agisse d’épargne, de dividende, ou de plus-values ?

JLM : "Pour rediriger la manne financière vers la durabilité au sens large, pour reprendre vos termes, nous modulerons l’impôt sur les sociétés en fonction de l’utilisation des bénéfices entre dividendes et investissement et supprimerons les avantages fiscaux sur l’épargne française investie à l’étranger, notamment pour l’assurance-vie. Nous intégrerons une composante climat à l’ISF, que nous rétablirons et renforcerons. Pour ce faire, l’administration fiscale s’appuiera sur une liste similaire à la taxonomie européenne (mais en corrigeant celle-ci de certaines anomalies comme l’inclusion du gaz ou du nucléaire), qui définit les champs d’activité qui atténuent le changement climatique. Le niveau de taxation dépendra de la proportion de ces activités "bénéfiques" dans le patrimoine. Par exemple, si un portefeuille d’actifs est composé à 100% d’activités atténuant le changement climatique, la personne qui le détient n’aura rien à débourser dans le volet climatique de son ISF.

Pour créer un réel “ruissellement” des richesses vers les populations et les services publics, nous supprimerons les niches fiscales coûteuses et polluantes, renforcerons la lutte contre la délinquance financière, renforcerons la progressivité du système fiscal et mettrons en place l’impôt universel sur les entreprises et les particuliers, afin de court-circuiter les pratiques d’évitement de l’impôt."

Comptez-vous conserver ou modifier la fiscalité liée au PEA ?

JLM : "Nous supprimerons le prélèvement forfaitaire unique qui s’applique aux revenus du capital, dont ceux des PEA. Ces derniers seront donc soumis au barème de l’impôt sur le revenu dont la progressivité sera par ailleurs renforcée avec la création de 14 tranches".

Il reste encore en UE des paradis fiscaux, les scandales révélant les évasions massives sont récurrents, que proposez-vous ?

JLM : "D’abord, il s’agira d’augmenter les effectifs dédiés. Nous créerons très rapidement 3 900 postes dans les différents services impliqués dans le contrôle fiscal, et augmenterons le nombre de magistrats du du Parquet national financier (PNF), ainsi que les effectifs des juridictions interrégionales spécialisées (JIRS). Le détail se trouve dans notre plan "justice fiscale".

Ensuite, il faudra réformer la procédure pénale. Nous permettrons aux associations de se constituer partie civile dans les affaires de fraude fiscale, renforcerons la protection des lanceurs d'alerte, créerons une chambre nationale de l'instruction financière en complément du parquet national financier (PNF) afin de permettre une phase d’instruction judiciaire avec des juges spécialisés, supprimerons réellement le verrou de Bercy et mettrons fin à la convention judiciaire d'intérêt public (CJIP) qui permet aux coupables de fraude fiscale d’éviter la sanction pénale et de négocier leur amende. Nous renforcerons également la procédure pénale en élargissant les sanctions prévues pour les intermédiaires complices de fraude fiscale, comme les cabinets d’avocats fiscalistes, en renforçant leurs obligations de déclaration des schémas d’optimisation fiscale qu’ils élaborent et en créant un délit d’incitation à la fraude fiscale. Enfin, l’obligation de déclaration des comptes tenus à l’étranger sera élargie aux personnes morales et les possibilités de sanctionner les "abus de droit", qui consistent à utiliser un texte juridique à l’encontre des objectifs réellement poursuivis par les auteurs du texte dans le but d’échapper à l’impôt, et les sanctions à leur encontre, seront renforcées.

Dans le cadre de notre révolution fiscale, les entreprises paieront au taux français la part d’impôt sur les sociétés correspondant à leur activité en France. Pour ce faire, l’administration fiscale calculera l’impôt que devrait une entreprise si tous ses bénéfices mondiaux avaient été taxés à 25% : la France récupérera la part de ce "déficit fiscal" qui lui revient. Si l’entreprise effectue 10% de ses ventes en France, la France en récupérera ainsi 10%, qu’elle soit localisée en Irlande, au Luxembourg ou aux Seychelles. De même, nous mettrons en place l’impôt universel sur les particuliers afin qu’il n’y ait plus d’intérêt purement fiscal à déménager à l’étranger pour un Français. Enfin, nous établirons une liste exhaustive et crédible des paradis fiscaux , choisis selon des critères d’équité fiscale (taux d’imposition effectif minimum et critère de substance économique) et de lutte contre le blanchiment (transparence sur les bénéficiaires effectifs des entreprises).

Nous instaurerons également un véritable dispositif de reporting public (collecte d'information sur les filiales des grandes sociétés localisées à l'étranger), pays par pays, de manière à contraindre les multinationales à publier les informations clés sur les impôts qu’elles payent et leurs activités, pour chaque pays dans lequel elles opèrent. Contrairement au dispositif actuellement en vigueur, qui prévoit une simple transmission confidentielle d’information à l’administration fiscale, le caractère public prend ainsi un rôle dissuasif complémentaire pour les entreprises (name and shame). Nous mettrons en place un cadastre financier national, sur le modèle du cadastre immobilier, permettant à l’État de disposer d’une traçabilité, de réglementer la finance, de calculer correctement l’impôt de ses résidents et de coopérer efficacement avec les autres États s’engageant dans la même démarche pour en finir avec la dissimulation des fortunes et l’évitement de l’impôt.

Quel cadre fiscal et légal faut-il appliquer aux crypto-monnaies ?

JLM : "Nous ne considérons pas aujourd’hui la blockchain, dans ses modalités actuelles de fonctionnement et d'usages, comme une technologie porteuse de solutions pour les grands défis auxquels l’humanité fait face. Il s’agit pour l’essentiel d’outils de spéculation financière, qui doivent être encadrés et régulés en tant que tels, au même titre que les autres pratiques spéculatives, dès lors qu’elles génèrent de l’enrichissement."

