Jean-Marie Le Pen hospitalisé à Paris pour un AVC mineur, dit son conseiller

PARIS (Reuters) - Le cofondateur et ancien président du Front national Jean-Marie Le Pen, 93 ans, a été hospitalisé mercredi soir à Paris pour un accident vasculaire cérébral "de portée minimale", a déclaré jeudi son conseiller à Reuters, confirmant une information de BFM TV.

Il demeure pour des examens à l'hôpital, dont il devrait sortir "dans environ 36 heures", a précisé Lorrain de Saint Affrique. "Il a fait un AVC de portée minimale. (...) Aujourd'hui les examens pratiqués montrent qu'il n'y a pas d'inquiétude particulière, il n'y a rien de menaçant", a-t-il souligné.

"Lundi soir, au cours d'un dîner à son domicile de Rueil-Malmaison, Jean-Marie Le Pen a eu un trouble de la vision qui a duré une minute et demie environ. Comme les choses sont redevenues normales, il a considéré que c'était passager. Mais l'un des convives s'est inquiété et a déclenché dans notre environnement amical une forme d'alerte", a rapporté le conseiller à Reuters.

Le "patriarche" a finalement accepté d'être hospitalisé mercredi soir.

Le père de Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national (ex-FN) et candidate à l'élection présidentielle, est récemment intervenu dans le débat qui déchire l'extrême droite sur les candidatures rivales de Marine Le Pen et Eric Zemmour en confiant à BFM TV que sa fille, avec laquelle les relations sont pourtant tendues, avait "le plus de chances de succès".

(Reportage Elizabeth Pineau, rédigé par Sophie Louet, édité par Nicolas Delame)