Jean-Martin Cohen Solal nommé administrateur de YCAP asset management

Jean-Martin Cohen Solal est nommé administrateur de YCAP asset management et à ce titre il accompagnera la société de gestion notamment dans son approche du secteur de la protection sociale. -Martin Cohen Solal est médecin généraliste depuis 1977. Il a été délégué général du Comité français d'éducation pour la santé devenue depuis Santé Publique France. Il est notamment à l'origine de la campagne "un verre ça va, trois verres bonjour les dégâts".Il a également occupé des responsabilités aux cabinets de plusieurs ministres de la santé et a dirigé plusieurs agences de conseil spécialisées dans la santé.Il a rejoint la Mutualité Française en 1996 comme directeur de la communication et de l'information, avant d'être nommé directeur général adjoint, puis directeur général en 2009 et enfin délégué général auprès du président de la Mutualité Française en 2013. Il a récemment créé la société Dargia Conseils dont il est président.