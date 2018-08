Jeff Sessions réplique aux critiques de Donald Trump

(.)

WASHINGTON, 23 août (Reuters) - Mis en cause par Donald Trump, l'Attorney General (ministre de la Justice) Jeff Sessions a vivement répliqué jeudi, affirmant qu'il contrôlait le département fédéral dont le président américain lui a confié la charge.

"J'ai pris le contrôle du département de la Justice le jour même où j'ai prêté serment", a-t-il dit dans un communiqué très inhabituel.

"Tant que je serai Attorney General, les actions du département de la Justice ne seront pas indûment influencées par des considérations politiques", a-t-il ajouté.

Dans une interview diffusée jeudi par la chaîne Fox News, Donald Trump, fragilisé cette semaine par les démêlées judiciaires de deux de ses proches, s'en est pris vivement à Sessions.

"J'ai installé un Attorney General qui n'a jamais pris le contrôle du département de la Justice", a-t-il affirmé.

Le président des Etats-Unis n'a pas pardonné à Jeff Sessions de s'être récusé dès mars 2017, moins de deux mois après l'investiture du 45e président des Etats-Unis, de l'enquête sur les soupçons de collusion entre son équipe de campagne et la Russie pendant l'élection présidentielle de 2016, un grief qu'il a répété sur Fox News.

"Il a accepté le poste et après, il a dit: 'je dois me récuser'. Quel genre d'homme est-ce?", s'est emporté Trump.

Sessions a pris cette décision après avoir dû admettre qu'il avait omis d'évoquer, lors de la procédure de confirmation de sa nomination par le Sénat, ses rencontres avec l'ambassadeur russe à Washington.

Mais en se récusant, il a perdu la main sur l'enquête russe, et lorsque Trump, deux mois plus tard, a limogé le directeur du FBI, James Comey, c'est le numéro deux du département de la Justice, Rod Rosenstein, qui a nommé Robert Mueller procureur spécial chargé de reprendre cette enquête que Trump qualifie de "chasse aux sorcières".

Pour le sénateur républicain Lindsey Graham, Donald Trump, à l'évidence, n'a plus confiance en Jeff Sessions

Il faut s'attendre à ce que Trump nomme un nouvel Attorney General avant le terme de son mandat présidentiel, mais sans doute pas avant les élections intermédiaires de novembre prochain, a ajouté le sénateur de Caroline du Sud devant la presse.

Une source proche du président a confirmé que le scénario dressé par le sénateur Graham était probable.

Jeff Sessions s'est brièvement rendu jeudi à la Maison blanche, pour une réunion consacrée à la réforme des prisons.

Dans un rapport déclassifié publié en janvier 2017, avant l'investiture de Trump, la CIA, le FBI et la NSA (National Security Agency) ont conclu à une ingérence de Moscou pour favoriser son élection face à Hillary Clinton, jugée moins favorable aux intérêts de la Russie.

Moscou dément. L'enquête menée par les équipes du procureur Mueller vise à déterminer s'il y a eu ingérence russe et collusion entre des membres de l'équipe de campagne de Trump et Moscou. (Steve Holland, Doina Chiacu et Patricia Zengerle Henri-Pierre André pour le service français)