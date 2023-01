Jefferies affiche un bénéfice trimestriel plus faible en raison d'un manque de transactions.

Pourtant, les revenus de la banque d'investissement ont connu leur deuxième meilleure année et ont été nettement supérieurs aux niveaux de 2019, ont déclaré le directeur général Richard Handler et le président Brian Friedman.

Les résultats de l'institution financière basée à New York sont souvent considérés comme un prélude aux bénéfices des titans de Wall street tels que JPMorgan Chase & Co, Goldman Sachs Group Inc et Morgan Stanley, puisque la banque publie ses résultats avant ses rivaux.

Les banques d'investissement croulent sous la pression d'une pénurie de transactions, les entreprises s'abstenant de procéder à des fusions et acquisitions en raison de la hausse des coûts d'emprunt et des incertitudes géopolitiques telles que les retombées de la guerre en Ukraine.

Le revenu net total de Jefferies a baissé de 18% à 1,44 milliard de dollars, entraîné par une baisse de 35% des revenus de la banque d'investissement et des marchés de capitaux.

La banque a déclaré un bénéfice de 57 cents par action au cours des trois mois clos le 30 novembre, contre 1,20 $ un an plus tôt.

Jefferies a commencé à réduire la taille de son portefeuille de banque d'affaires l'année dernière, dans le but de se concentrer davantage sur ses activités clés. Les revenus ont plus que doublé ce trimestre par rapport à l'année précédente.

L'unité, qui comprend les investissements de Jefferies dans l'immobilier, le pétrole et le gaz et autres, est l'une des dernières participations de l'ancien conglomérat Leucadia National qui a acheté la banque il y a dix ans.

Leucadia a ensuite vendu la plupart de ses actifs non financiers pour doubler ses activités de banque d'affaires.

La vente d'actifs de banque d'affaires a permis à Jefferies de résister à un ralentissement du marché qui a entraîné une baisse des revenus de la banque d'investissement et des marchés de capitaux, les taux d'intérêt élevés et les craintes de récession ayant ralenti la conclusion de transactions.