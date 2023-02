Jefferson de la Fed : L'inflation des services reste élevée bien que les hausses de salaires puissent s'atténuer

Bien que la Fed ait constaté certains progrès dans le ralentissement de la hausse des prix des biens et qu'elle s'attende à ce qu'il en soit de même pour le logement, l'inflation se poursuit pour les services allant des restaurants aux soins médicaux - et devra probablement ralentir pour que la banque centrale progresse clairement vers son objectif d'inflation de 2 %.

"L'inflation de base des biens a commencé à baisser. Plusieurs indicateurs suggèrent que l'inflation des services de logement devrait baisser dans les prochains mois. Il y a plus d'incertitude concernant l'inflation des services de base hors logement", a déclaré M. Jefferson lors d'une allocution devant un cours d'économie de l'Université de Harvard.

"Les perspectives d'inflation pour cette catégorie de services de base hors logement dépendent en partie du fait que la croissance des coûts nominaux de la main-d'œuvre redescende ou non, et les données récentes suggèrent que la rémunération de la main-d'œuvre a effectivement commencé à décélérer quelque peu au cours de l'année dernière."

Ses commentaires ont semblé donner une tournure dovish aux données récentes et n'ont pas abordé explicitement le bond surprise de l'indice des prix des dépenses personnelles de consommation le mois dernier, qui a atteint un taux annuel de 5,4 % contre 5,3 % en décembre. La Fed utilise l'indice PCE pour fixer sa cible d'inflation.

Dans ses remarques préparées, M. Jefferson n'a pas non plus mis à jour son point de vue sur la prochaine décision politique de la Fed. La banque centrale se réunit les 21 et 22 mars et devrait approuver une augmentation du taux d'un quart de point, tout en fournissant de nouvelles projections sur la politique pour le reste de l'année.

M. Jefferson a déclaré qu'il était "engagé" à respecter l'objectif d'inflation de 2 %, tout en s'opposant à toute suggestion de la Fed de relever son objectif d'inflation, car cela "introduirait un risque supplémentaire en remettant en question l'engagement du FOMC à stabiliser l'inflation à n'importe quel niveau."