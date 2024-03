Jeffrey Clark, un haut fonctionnaire de l'administration de l'ancien président américain Donald Trump, risque de perdre sa licence d'avocat alors qu'un comité d'éthique juridique de Washington commence à entendre mardi des témoignages sur sa tentative d'enrôler le ministère de la Justice dans la tentative de M. Trump d'annuler sa défaite aux élections de 2020.

M. Clark, qui a été chef par intérim de la division civile du ministère de la Justice sous M. Trump, fait face à une audience de plusieurs jours sur des accusations d'éthique qui l'accusent d'avoir tenté de prendre des mesures "impliquant de la malhonnêteté" et qui "interféreraient gravement avec l'administration de la justice".

Clark, qui a nié avoir violé les règles d'éthique juridique, a écrit sur les médias sociaux lundi qu'il était visé "parce que je suis un partisan de Trump qui s'est interrogé sur l'élection de 2020".

L'audience est organisée par un comité de trois membres du Conseil de la responsabilité professionnelle, un organe de la Cour d'appel du district de Columbia. S'il estime que M. Clark a enfreint les règles d'éthique, il pourrait recommander la suspension ou la révocation de sa licence. L'ensemble du conseil examinerait une telle recommandation, la décision finale étant du ressort de la cour d'appel.

L'Office of Disciplinary Counsel du district de Columbia, qui enquête sur les avocats accusés d'avoir enfreint les règles de déontologie, a porté plainte contre M. Clark.

M. Trump est le candidat républicain qui défie le président démocrate Joe Biden lors des élections américaines du 5 novembre. Il fait l'objet de poursuites pénales devant un tribunal de l'État de Géorgie et un tribunal fédéral de Washington pour avoir tenté d'annuler sa défaite contre Joe Biden en 2020.

M. Clark est l'un des co-accusés de M. Trump dans l'affaire de la Géorgie et a plaidé non coupable. Il figure sur la liste des "co-conspirateurs non inculpés" dans l'affaire fédérale. Le comité d'éthique devrait se pencher sur les incidents liés à ces affaires.

M. Trump a tenté de placer M. Clark à la tête du ministère de la Justice dans les derniers jours de son administration, alors qu'il avançait de fausses allégations de fraude électorale généralisée lors des élections.

En décembre 2020, M. Clark a tenté d'envoyer une lettre aux responsables de la Géorgie en affirmant faussement que le ministère de la Justice avait "identifié des problèmes importants" qui auraient pu conduire à la défaite de M. Trump dans cet État, selon les accusations déposées en 2022.

Les responsables du ministère de la justice n'ont trouvé aucune preuve de fraude électorale généralisée et ont refusé d'envoyer la lettre. M. Trump a renoncé à nommer M. Clark en tant que procureur général par intérim après que les responsables du ministère et les principaux avocats de la Maison-Blanche ont menacé de démissionner en signe de protestation.

Deux des supérieurs de M. Clark au ministère de la justice - l'ancien procureur général par intérim Jeffrey Rosen et l'ancien procureur général adjoint par intérim Richard Donoghue - ont coopéré à l'enquête éthique et devraient témoigner lors de l'audition.

L'élu républicain Matt Gaetz, un allié déclaré de M. Trump, et l'ancien chef de cabinet de M. Trump à la Maison Blanche, Mark Meadows, pourraient témoigner en faveur de M. Clark, ont indiqué les avocats de ce dernier.

Des procédures éthiques similaires sont en cours à Washington contre Rudy Giuliani, l'ancien avocat de M. Trump, et trois autres avocats impliqués dans des tentatives d'annulation de l'élection de 2020.