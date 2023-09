* LA CRISE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE MONDIALE EST UN PROBLÈME MAJEUR POUR LES PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT ET LES PAYS ÉMERGENTS.

* LA FRANCE EST EN TRAIN DE SE DOTER D'UN SYSTÈME D'INFORMATION ET DE GESTION DES RISQUES POUR L'ENVIRONNEMENT.

* LE PRÉSIDENT DE DOUBLELINE CAPITAL, GUNDLACH, DIT QU'IL FAUT ABSOLUMENT S'ATTENDRE À UNE RÉCESSION L'ANNÉE PROCHAINE

* LE PRÉSIDENT DE DOUBLELINE CAPITAL, GUNDLACH, DIT QUE LA FED PENSE QUE LA FED VA FAIRE DES COUPES DANS LA PREMIÈRE MOITIÉ DE L'ANNÉE PROCHAINE

* GUNDLACH DE DOUBLELINE CAPITAL : LA FED VEUT QUE L'ECONOMIE RALENTISSE RAPIDEMENT ET QUE LES TAUX BAISSENT

* LE GOUVERNEMENT A DÉCIDÉ DE METTRE EN PLACE UN SYSTÈME DE GESTION DES RISQUES POUR LES ENTREPRISES.

* LE GOUVERNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE A DÉCIDÉ DE METTRE EN PLACE UN PLAN DE RELANCE DE L'ÉCONOMIE POUR LES ANNÉES À VENIR.

* LE PRÉSIDENT DE DOUBLELINE CAPITAL DIT QU'IL N'A JAMAIS VOULU DU TITRE DE ROI DES OBLIGATIONS

* DOUBLELINE CAPITAL'S GUNDLACH : WE HAVE ENOUGH ECONOMIC WEAKNESS FOR THE FED TO BE DONE