Jellyfish : procède à l'acquisition de 5 sociétés en appui de l'expansion mondiale de ses nouvelles capacités numériques

Jellyfish étend sa présence mondiale en améliorant ses capacités de données et d’analytique grâce à de nouvelles offres en matière de commerce électronique, d’élaboration de contenus, de création et de localisation

Jellyfish, partenaire de marketing numérique des plus grandes marques de la planète (parmi lesquelles Samsung, Uber, Nestlé, Deckers, Spotify et eBay), a annoncé aujourd’hui l’acquisition de 5 sociétés dont chacune se démarque en tant que leader dans l’univers numérique. L’expansion rapide de Jellyfish intervient dans un contexte de consolidation et de défis dans le secteur traditionnel des agences, à l’heure où les capacités de la société visent à aider les marques sur leur parcours de transformation numérique. L’expansion de Jellyfish fait suite à de précédentes acquisitions, notamment à un important investissement de Fimalac Group en 2019. La société représente une nouvelle forme d’activité numérique, dans laquelle les services d’agence sont combinés à des technologies d’avant-garde, de conseil et de formation, grâce auxquelles les clients bénéficient des meilleures performances. Lancée en 2005, elle est également devenue l’un des rares Partenaires Google Marketing Platform, internationalement gérés, avec une croissance annuelle moyenne de 45 %, et ce de manière constante tout au long des huit dernières années.

Les prévisions actuelles des e-marketeurs indiquent que le total des dépenses publicitaires des médias devrait atteindre plus de 600 milliards en 2021. C’est pourquoi, afin de rester compétitives et d’accroître l’efficacité des médias, les sociétés vont devoir se frayer un chemin dans un paysage numérique saturé, et fournir des communications fluides et pertinentes sur tous les canaux et points de contact. L’accélération de la transformation numérique en réponse à la pandémie mondiale a engendré un besoin accru pour les marques, de s’associer avec des sociétés capables de les aider à gérer et répondre aux défis de la croissance et de la durabilité.

« Notre mission consiste à faire en sorte que nos clients disposent de toutes les ressources nécessaires pour adopter pleinement la transformation numérique et atteindre des résultats qui dépassent toutes les attentes. Sortant d’une année de perturbation et de transformation sans précédent dans le domaine du marketing numérique, Jellyfish poursuit sa croissance au niveau mondial, en pénétrant sur les nouveaux marchés de l’Australie et du Mexique, ainsi qu’en renforçant sa présence en France, au Brésil et aux États-Unis ; pour y parvenir, elle intègre de nouvelles capacités et talents à travers le monde, en privilégiant l’élaboration et la localisation de contenus, le commerce électronique, la création, et l’optimisation des données », a déclaré Rob Pierre, PDG de Jellyfish. « Ces acquisitions sont essentielles pour favoriser la prééminence et la croissance sur le marché, et nous sommes convaincus que rien n’est impossible ni hors de portée pour nos clients », a ajouté M. Pierre.

« Ces acquisitions apportent de puissantes améliorations à notre portefeuille de services, d’une part en renforçant nos compétences d’experts et notre portée géographique, d’autre part, en élargissant nos offres sur divers continents et régions », a indiqué pour sa part Chris Lee, directeur de l’exploitation, chez Jellyfish.

Renforcement de nos compétences d’experts et des technologies mises en œuvre :

Seelk

Logiciel et conseil pour Amazon Marketplace

Splash

Technologies et services créatifs avec localisation mondiale

Quill

Contenus sur la performance mondiale pour le commerce électronique

Webedia Brand Services

Services de gamification, de contenus, de données, de technologies, et stratégies de données d’entreprise

Renforcement de la présence mondiale :

Data Runs Deep - Australie

Solutions de conseil, de mise en application, et de formation aux données

Pour en savoir plus sur chacune des sociétés acquises par Jellyfish, cliquez ici.

Autres acquisitions récentes qui ont renforcé notre présence mondiale :

Reamp - Brésil

Marketing programmatique, automatisation marketing, et performance des campagnes numériques (acquise au S2 2020)

San Pancho - Mexique et Colombie

Capacités de marketing numérique global et expertise en analytique (acquise au S2 2020)

À propos de Jellyfish

Jellyfish, qui fait parti de Fimalac Group, est un partenaire mondial en marketing et transformation numériques, auprès de plusieurs marques parmi les plus en vue de la planète, dont Samsung, Uber, Nestlé, Orange, Spotify et eBay. Jellyfish représente une nouvelle forme d’activité numérique, dans laquelle les services d’agence sont combinés à des technologies d’avant-garde, de conseil et de formation, grâce auxquelles les clients bénéficient des meilleures performances. Employant plus de 2 000 personnes au sein de 40 bureaux à travers le monde, et prévoyant de s’étendre encore davantage, Jellyfish vise à se démarquer comme le partenaire mondial de premier choix pour tous les besoins numériques des marques. Lancée en 2005, Jellyfish s’est développée jusqu’à devenir l’un des rares Partenaires Google Marketing internationalement gérés. Avec une croissance annuelle moyenne de 45 %, et ce de manière constante tout au long des huit dernières années, Jellyfish est fière d’évoluer au premier plan de l’économie numérique mondiale.

