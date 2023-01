Jen Shah, de l'émission "Real Housewives of Salt Lake City", est condamnée à 6,5 ans de prison pour fraude.

Shah, qui a projeté un style de vie glamour dans l'émission "The Real Housewives of Salt Lake City", a plaidé coupable à un chef d'accusation de conspiration de fraude électronique et a admis avoir attiré des milliers de victimes âgées pour qu'elles vident leurs comptes bancaires et épuisent leurs cartes de crédit pour acheter des "services commerciaux" inexistants.

Devant une salle d'audience bondée du tribunal fédéral de Manhattan, vêtue d'un tailleur pantalon beige et de talons aiguilles, Mme Shah a déclaré en larmes qu'elle était "profondément désolée" et qu'elle s'était "bercée d'illusions" en croyant qu'elle ne faisait rien de mal.

"Je suis seule responsable de mes terribles décisions", a-t-elle déclaré.

L'avocat de Shah, Priya Chaudhry, a déclaré dans une déclaration après l'audience que sa cliente avait l'intention de payer ses dettes à la société et à ses victimes.

Le juge de district américain Sidney Stein a prononcé la sentence, ordonnant à Shah de payer plus de 6,5 millions de dollars de restitution et de remettre une liste de biens de luxe qu'elle a acquis au fil des ans.

Le procureur américain de Manhattan, Damian Williams, a déclaré dans un communiqué que Shah "fait enfin face aux conséquences des nombreuses années qu'elle a passées à cibler des victimes vulnérables et âgées."

JUSTICE POUR JEN SHAH

Shah, 49 ans, a commencé à vendre des pistes sur des personnes susceptibles d'être victimes d'escroqueries à des télévendeurs vers 2012 et a ensuite dirigé sa propre salle des ventes où des sous-fifres appelaient à froid des victimes âgées pour leur proposer de fausses opportunités d'affaires, selon les documents judiciaires. Les procureurs ont déclaré que Shah était la meneuse d'un réseau de plus de deux douzaines de personnes inculpées dans le cadre de cette affaire.

Les procureurs ont demandé une peine de 10 ans de prison, affirmant que Shah n'avait montré aucun remords et s'était donné beaucoup de mal pour dissimuler ses crimes.

Shah a d'abord nié les allégations après son arrestation en mars 2021 et a vendu des marchandises attestant de son innocence. Elle a plaidé coupable une semaine avant le procès et a déclaré vendredi que l'argent qu'elle a gagné en vendant des vêtements "Justice For Jen Shah" ira aux victimes.