Jens Paul Berndt nommé directeur technologique de SMG Marketplace

Genève (awp) - Le groupe de média SMG Swiss Marketplace Group annonce jeudi la nomination de Jens Paul Berndt au poste de directeur technologique de l'entreprise. Celui-ci siégera également à la direction générale, selon le communiqué.

Scout24 Suisse et TX Markets ont fusionné pour former SMG Marketplace à la mi-novembre 2021, rappelle la société. SMG Marketplace chapeaute les plateformes Homegate, Immoscout24, Carforyou, Autoscout24, Tutti, Ricardo et Financescout. La société est détenue par TX Group (31%), la Mobilière et Ringier (chacun 29,5%) ainsi que General Atlantic (10%).

M. Berndt a étudié l'informatique médicale en Allemagne. Avant de rejoindre Homegate en 2016, il a exercé différentes fonctions de direction au sein du groupe allemand Scout24 à Berlin et à Vienne.

