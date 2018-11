Jeremy Hunt à Ryad et aux Emirats pour appeler à la fin du conflit au Yémen

LONDRES, 12 novembre (Reuters) - Le ministre britannique des Affaires étrangères, Jeremy Hunt, va se rendre lundi en Arabie saoudite et aux Emirats arabes unis pour appeler à la fin du conflit au Yémen, au bord de la famine.

Une coalition de pays arabes, sous la conduite de l'Arabie saoudite, s'est engagée militairement au Yémen en mars 2015 contre les miliciens chiites houthis, appuyés par l'Iran chiite, qui tiennent la capitale Sanaa et une partie du pays.

"Le coût humain de la guerre au Yémen est incalculable. Avec des millions de personnes déplacées, l'arrivée de la famine et d'épidémies et des années de massacres, la seule solution aujourd'hui est de prendre une décision politique visant à baisser les armes et à poursuivre la paix", dit le ministre dans un communiqué

"C'est pourquoi aujourd'hui je vais dans le Golfe pour demander à toutes les parties d'appuyer cette initiative".

Jeremy Hunt devrait rencontrer le roi Salman d'Arabie saoudite, le prince héritier Mohamed ben Salman, le cheikh Mohammed ben Zayed al Nahyan, prince héritier d'Abou Dhabi, le ministre saoudien des Affaires étrangères, ainsi que le vice-président et le chef de la diplomatie yémémites.

Le Royaume-Uni, appuyé par les Etats-Unis, a demandé la semaine dernière un cessez-le-feu au Yémen et tente de faire pression sur l'Arabie saoudite, montrée du doigt par la communauté internationale après le meurtre du journaliste et opposant saoudien Jamal Khashoggi le 2 octobre au consulat d'Arabie saoudite à Istanbul.

Le secrétaire du Foreign Office va profiter de son passage à Ryad pour demander aux autorités saoudiennes de coopérer pleinement dans le cadre de l'enquête dirigée par la Turquie sur la mort de Khashoggi. (Elizabeth Piper; Arthur Connan pour le service français)