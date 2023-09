Le ministre britannique des finances, Jeremy Hunt, prévoit la plus grande réforme des comptes d'épargne individuels depuis des années afin de persuader davantage de personnes de profiter de ces véhicules exonérés d'impôts et de les utiliser pour soutenir les sociétés cotées à Londres, a rapporté le Financial Times vendredi.

Les fonctionnaires du Trésor du pays ont rencontré des dirigeants du secteur de l'investissement au cours des dernières semaines pour discuter de la manière de simplifier les produits ISA actuels et d'éliminer les obstacles à l'investissement sur le marché boursier, selon le rapport du FT, citant des personnes informées des discussions. (Reportage d'Akanksha Khushi à Bengaluru ; rédaction de Leslie Adler)