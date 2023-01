Jeremy Renner, le Hawkeye de Marvel, poste son premier selfie après un accident de chasse-neige

L'acteur a posté un selfie depuis son lit d'hôpital dans le Nevada, le montrant couvert de bleus avec des tubes à oxygène dans le nez.

"Merci à tous pour vos mots gentils", a-t-il écrit sur Instagram. "Je suis trop mal en point maintenant pour taper. Mais je vous envoie de l'amour à tous."

L'attaché de presse de Renner et les autorités locales ont déclaré lundi qu'il était dans un état critique mais stable après son accident survenu le jour de l'an. Il "a subi un traumatisme thoracique contondant et des blessures orthopédiques" dans l'accident, a déclaré son publiciste.

Renner, 51 ans, a été nommé à l'Oscar du meilleur acteur pour son travail dans le film "The Hurt Locker" de 2008, qui a également remporté l'Oscar du meilleur film. Il a reçu une nomination en tant que second rôle pour son travail dans "The Town" en 2010.

Après son succès dans "The Hurt Locker", Renner a joué dans plusieurs projets Marvel ainsi que dans deux films "Mission : Impossible", "Arrival" et "American Hustle", entre autres.

Renner possède une maison dans le comté de Washoe, dans le Nevada, depuis plusieurs années, selon le Reno Gazette Journal.

Cette région du nord du Nevada a reçu de fortes chutes de neige le soir du Nouvel An. Le National Weather Service a émis un avertissement de tempête hivernale pendant le week-end dans la région.

Lors d'un point presse mardi, le shérif du comté de Washoe, Darin Balaam, a déclaré que Renner a été écrasé par un chasse-neige qui s'est mis à rouler tout seul après qu'il l'ait utilisé pour dégager sa voiture, qui était conduite par un membre de sa famille, d'un monticule de neige.

Renner a utilisé son chasse-neige, décrit par Balaam comme un PistenBully qui pesait plus de 14 000 livres, pour extraire la voiture. Il est allé parler au membre de la famille lorsque la machine a commencé à rouler.

"Dans un effort pour arrêter le PistenBully qui roulait, M. Renner a tenté de retourner sur le siège du conducteur... c'est à ce moment-là que M. Renner a été écrasé", a déclaré Balaam, ajoutant qu'aucun acte criminel n'était suspecté.