Jérôme Koechlin rejoint la banque Reyl comme chef de la communication

Genève (awp) - La banque privée genevoise Reyl & Cie a choisi Jérôme Koechlin comme nouveau directeur de la communication et secrétaire du comité exécutif. En poste depuis le 1er septembre, il doit contribuer au renforcement du positionnement de la marque en Suisse et à l'international, annonce lundi l'établissement.

M. Koechlin, avant de rejoindre Reyl & Cie, avait été chef de protocole de l'Etat de Genève, journaliste et occupé différents postes à responsabilité dans la communication d'Edmond de Rothschild (Suisse), de l'Union bancaire privée (UBP) et de Lombard Odier Darier Hentsch & Cie, notamment. Avec son expérience de plus de 20 ans dans le marketing et la communication, il sera chargé d'accroître la visibilité du groupe, précise Reyl & Cie.

op/al