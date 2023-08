J'aurais pu vous enquiquiner avec une anthologie de Toto Cutugno dès le réveil, mais j'ai déjà fait subir ce châtiment à ma famille hier soir. Je vais donc vous bassiner, encore avec des valeurs technologiques américaines et des banques centrales, vu que c'est apparemment ce qui compte le plus pour la planète finance actuellement. Notre personnage fictif du jour s'appelle Jerome Nivdia, et il a les clefs de la fin de la semaine, et sans doute des mois à venir.

Hier soir, les actions américaines ont échoué à poursuivre le timide rebond initié la veille par les grosses valeurs technologiques. Les trois indices principaux de Wall Street se sont repliés de 0,19% pour le Nasdaq 100, de 0,28% pour le S&P500 et de 0,51% pour le Dow Jones, après avoir ouvert en hausse puis passé la majeure partie de la séance sous la ligne de flottaison. Compte tenu de la configuration hebdomadaire, c'est assez logique, puisque les deux temps forts de la semaine sont prévus ce soir après la clôture de Wall Street et vendredi.

J'en remets une couche là mais vous y aurez droit toute la semaine, j'en suis désolé : le marché compte beaucoup sur les résultats de Nvidia ce soir pour alimenter sa prophétie autoréalisatrice de l'avènement de l'ère de l'intelligence artificielle. Une ère dont les contours, l'amplitude et les conséquences sont encore bien floues, mais qui serait synonyme de jackpot financier pour les têtes d'affiche du secteur. Et dans ce contexte, Nvidia coche toutes les cases. Pour reprendre une célèbre expression, lors des ruées vers l'or, les marchands de pelles et de pioches sont notoirement mieux lotis que les prospecteurs. La donne peut changer à terme, mais dans la phase initiale, c'est toujours le cas. Donc les pelles et les pioches sont les processeurs ultra-performants. Et dans ce domaine, Nvidia a clairement une longueur d'avance sur la concurrence.

Par conséquent, le dossier est plébiscité, à tel point qu'il fait partie de ces actions dont la valorisation est corrélée à la narration et plus à des ratios financiers traditionnels. Un peu comme Tesla par exemple. Cela ne signifie pas que les résultats n'ont aucune importance, sinon la publication de ce soir n'aurait aucun intérêt. Mais les investisseurs n'ont pas besoin de calculer des multiples de valorisation réalistes. Ce qui compte, c'est l'histoire que vont raconter les dirigeants de Nvidia, c’est-à-dire un terrain de jeu infini pour leurs produits et une trajectoire de moyen terme probablement inchiffrable tant elle est prometteuse. Il leur faut surtout éviter les accrocs, comme afficher des perspectives beaucoup trop timides ou un discours tiède par rapport aux attentes. En manœuvrant bien, ils devraient être en mesure de continuer à vendre du rêve aux marchés.

L'autre vendeur de rêve potentiel, c'est Jerome Powell, le président de la banque centrale américaine, qui prononcera vendredi un discours depuis le symposium de Jackson Hole. Les interventions en direct du Wyoming ont un poids particulier. D'abord parce que le symposium annuel de la Fed de Kansas City est devenu un passage obligé pour les banquiers centraux qui veulent envoyer un message. Ensuite parce que son positionnement à la fin du mois d'août donne un peu le "la" de la dernière partie de l'année. Enfin parce qu'après des années de politiques monétaires complaisantes, le monde occidental est revenu dans une configuration où l'argent a un coût, ce qui change considérablement la donne économique. Traditionnellement, enfin de ce que j'ai pu lire, le discours du patron de la Fed à Jackson Hole entraîne une hausse des marchés actions. Ça c'est pour le côté statistique, parce que l'année dernière, les places boursières ont corrigé dans le sillage de la prose de Jay Powell. Rendez-vous est pris pour vendredi, à l'heure du goûter, pour en savoir plus.

L'actualité financière sera dominée en séance par les indicateurs PMI tous frais des grandes économies. Les enquêtes ont été menées jusqu'à la mi-août. Le Japon a tiré le premier cette nuit avec un PMI manufacturier en ligne avec les attentes mais peu enthousiasmant puisqu'il reste en zone de contraction, assez proche de la neutralité toutefois (49,7 points). La France, l'Allemagne, la zone euro et le Royaume-Uni suivront entre 9h15 et 10h30, avant les Etats-Unis à 15h45. Outre-Atlantique, les ventes dans l'immobilier neuf sont aussi au programme à 16h00, après que les chiffres dans l'ancien eurent déçu hier. En Russie, le Kremlin a demandé à la banque centrale et au gouvernement de renforcer son contrôle sur les sorties de capitaux du pays.

En Asie Pacifique, le Japon poursuit son rebond (+0,4%) et l'Australie se redresse (+0,6%). C'est moins favorable en Corée du Sud (-0,4%). Les marchés chinois sont très volatils. Le CSI300 continental baisse mais Hong Kong remonte de 0,6%, aidé par les bons chiffres de Baidu. Les indicateurs avancés européens laissent entrevoir une poursuite du rebond.

Les temps forts économiques du jour

La journée commence avec les PMI du Japon (2h30), suivis de ceux de la France (9h15), de l'Allemagne (9h30), de la zone euro (10h00) et du Royaume-Uni (10h30). L'après-midi sera consacrée aux Etats-Unis avec les PMI à 15h45, les ventes de logements neufs pour juillet à 16h00, et les stocks de brut DOE à 16h30. Tout l'agenda ici.

L'euro repart en arrière à 1,0855 USD. L'once d'or revient à 1900 USD. Le pétrole varie peu, avec un Brent de Mer du Nord à 84,09 USD le baril et un brut léger américain WTI à 79,15 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans est à 4,31%. Le bitcoin se négocie autour de 26 110 USD.

Les principaux changements de recommandations

ABN Amro : Morgan Stanley maintient sa recommandation pondération en ligne avec un objectif de cours réduit de 19 à 17 EUR.

Bakkafrost : ABG Sundal Collier maintient sa recommandation à conserver avec un objectif de cours réduit de 624 à 537 NOK. DNB Markets maintient son conseil d'achat avec un objectif de cours réduit de 660 à 580 NOK. SEB Bank maintient son conseil d'achat avec un objectif de cours réduit de 740 à 714 NOK.

Bank of Georgia : Jefferies maintient son conseil d'achat avec un objectif de cours relevé de 2120 à 5900 GBp.

BASF : Morgan Stanley maintient sa recommandation à pondération en ligne avec un objectif de cours réduit de 51 à 48 EUR.

BNP Paribas : Morgan Stanley maintient sa recommandation pondération en ligne avec un objectif de cours relevé de 71 à 77 EUR.

Carlsberg : AlphaValue/Baader Europe passe d'alléger à accumuler avec un objectif de cours relevé de 1118 à 1153 DKK.

Covestro : Morgan Stanley maintient sa recommandation pondération en ligne avec un objectif de cours réduit de 44 à 42 EUR.

Crédit Agricole : Morgan Stanley maintient sa recommandation souspondérer avec un objectif de cours relevé de 11,50 à 13 EUR.

Elkem : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération en ligne avec un nouvel objectif de cours de 29 NOK.

Entain : CBRE Research maintient son conseil à l'achat avec un objectif de cours réduit de 1800 à 1700 GBp.

Evonik : Morgan Stanley maintient sa recommandation souspondérer avec un objectif de cours réduit de 17,50 à 16,50 EUR.

ING : Morgan Stanley maintient sa recommandation surpondérer avec un objectif de cours relevé de 17 à 18 EUR.

Instalco : ABG Sundal Collier maintient sa recommandation à conserver avec un objectif de cours réduit de 55 à 40 SEK. DNB Markets maintient son conseil d'achat avec un objectif de cours réduit de 65 à 60 SEK.

KBC : Morgan Stanley maintient sa recommandation pondération en ligne avec un objectif de cours relevé de 71 à 80 EUR.

KPN : Nextgen Research passe de surperformance à neutre.

L'Oréal : Morningstar maintient sa recommandation à conserver avec un objectif de cours relevé de 376 à 388 EUR.

MPC Container : DNB Markets passe de conserver à vendre avec un objectif de cours réduit de 19,30 à 17 NOK.

Société Générale : Morgan Stanley relève sa recommandation de pondération en ligne à surpondérer avec un objectif de cours revu à la hausse de 28 à 35 EUR.

Straumann : Bank Vontobel AG maintient son conseil d'achat avec un objectif de cours relevé de 164 à 166 CHF.

Synthomer : Morgan Stanley maintient sa recommandation à pondération en ligne avec un objectif de cours réduit de 140 à 90 GBp.

Talanx : HSBC maintient sa recommandation à l'achat avec un objectif de cours relevé de 54,50 à 61 EUR.

Telia : OP Corporate Bank passe d'accumuler à acheter avec un objectif de cours maintenu à 27 SEK.

U-Blox : Stifel maintient sa recommandation à conserver avec un objectif de cours réduit de 135 à 85 CHF.

Vitesco : Goldman Sachs maintient son conseil à l'achat avec un objectif de cours réduit de 92 à 91 EUR.

Wacker Chemie : Morgan Stanley maintient sa recommandation surpondérer avec un objectif de cours réduit de 178 à 173 EUR.

Zurich Insurance : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 435 à 445 CHF.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Douze groupes pétroliers, dont TotalEnergies, ont été accusés d'écoblanchiment sur la quantité d'énergie renouvelable et à faible teneur en carbone qu'elles produisent par Greenpeace.

Dassault Aviation obtient les certifications européennes et américaines pour son nouveau jet d'affaires Falcon 6X.

Virbac décale la publication de ses résultats semestriels de deux semaines suite à la cyberattaque qui a affecté le laboratoire. Pour faire passer la pilule, un programme de rachat portant sur 100 000 actions (environ 1,25% du capital) est annoncé concomitamment.

Elles ont publié / Elles doivent publier : personne…

Dans le monde

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

Autoneum devient bénéficiaire au premier semestre, le chiffre d'affaires augmente.

Sensirion affiche des semestriels en baisse et vise 235 à 255 MCHF de revenus cette année.

