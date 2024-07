Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré lundi qu'il n'avait pas l'intention de quitter son poste à la tête de la banque centrale américaine avant la fin de son mandat, jetant un froid sur les affirmations de certains fidèles de Donald Trump selon lesquelles M. Powell se retrouverait rapidement sans emploi si l'ancien président reprenait la Maison Blanche.

Interrogé lors d'un événement lundi, M. Powell a répondu qu'il avait l'intention d'aller jusqu'au bout de son mandat de président de la Banque centrale européenne.

son mandat de président, qui expire en 2026.

qui expire en 2026, M. Powell a répondu par l'affirmative : "Oui".

Cette remarque ouvre potentiellement la voie à une nouvelle série de frictions entre M. Powell et M. Trump si le républicain bat le président sortant Joe Biden lors de l'élection du 5 novembre. Les relations tendues entre M. Trump, qui a survécu à une tentative d'assassinat samedi, et M. Powell feront l'objet d'une plus grande attention si M. Trump regagne la Maison-Blanche ou semble en bonne voie de le faire à l'approche du jour de l'élection.

M. Powell a d'abord été nommé au Conseil des gouverneurs de la Fed par l'ancien président Barack Obama, mais c'est M. Trump qui l'a choisi pour diriger la banque centrale, un poste que M. Powell a assumé au début de l'année 2018.

Trump s'est retourné contre lui peu après, s'insurgeant contre les hausses de taux d'intérêt que la Fed a effectuées au cours de la première année de Powell à la tête de l'institution. M. Trump est allé jusqu'à envisager de licencier le chef de la Fed, bien que des collaborateurs aient déclaré par la suite que M. Trump était arrivé à la conclusion qu'il n'avait probablement pas le pouvoir de le faire.

Cela n'a pas empêché M. Trump de continuer à menacer M. Powell tout au long de sa présidence, ce que M. Biden s'est abstenu de faire pendant son mandat.

Le prochain président aura l'occasion de choisir le prochain président de la Fed. Lorsqu'on lui a demandé lundi s'il resterait à la tête de la Fed s'il était reconduit dans ses fonctions par le prochain président, M. Powell a répondu : "Je n'ai rien à vous dire à ce sujet : "Je n'ai rien à vous dire à ce sujet aujourd'hui.

Pour sa part, M. Trump a déclaré qu'il ne renouvellerait pas le mandat de M. Powell, et certains fidèles de M. Trump ont prédit que M. Powell partirait peu après le début d'un second mandat de M. Trump.

Steve Bannon, l'ancien chef de la stratégie de Trump qui purge actuellement une peine de prison pour avoir défié une citation à comparaître de la commission chargée d'enquêter sur l'attentat du 6 janvier 2021 au Capitole des États-Unis, a récemment déclaré au New York Times

a récemment déclaré à un chroniqueur du New York Times

qu'il pensait que "juste après que l'Associated Press aura annoncé l'élection, Jerome Powell présentera sa démission".

Peter Navarro, ancien conseiller commercial de Trump également en prison pour avoir refusé de coopérer à l'enquête du Congrès sur l'attentat du 6 janvier, a déclaré qu'il s'attendait à ce que M. Powell "soit parti dans les cent jours" d'un nouveau mandat de M. Trump, selon une interview

avec Semafor

.

Bien que les commentaires de M. Powell aient mis en doute ces affirmations, des alliés de M. Trump auraient rédigé des propositions visant à éroder l'indépendance de la Fed en cas de victoire de M. Trump. En avril, le Wall Street Journal a rapporté, en citant des personnes familières avec le sujet, qu'un petit groupe d'alliés de Trump avait produit un document de près de 10 pages décrivant une vision politique pour la banque centrale.

Selon ce rapport, le groupe soutient que M. Trump devrait être consulté sur les décisions relatives aux taux d'intérêt et qu'il aurait le pouvoir de révoquer M. Powell avant la fin de son mandat de président en 2026. Alors que son mandat de président expire début 2026, son poste de gouverneur de la Fed se poursuit jusqu'au 31 janvier 2028, bien qu'il soit inhabituel pour un ancien président de conserver un siège au conseil d'administration après avoir quitté le poste de direction.

Un autre groupe organisé par la Heritage Foundation, un organisme conservateur, a également dressé une liste d'initiatives visant à limiter l'influence de la Fed dans le cadre d'une seconde administration Trump. M. Trump lui-même a toutefois pris ses distances avec l'initiative "Project 2025".

Projet 2025

.

M. Trump a également déclaré qu'il pensait que M. Powell abaisserait les taux d'intérêt afin de favoriser les chances de réélection du président Joe Biden en novembre.

En effet, compte tenu du ralentissement de l'inflation, les marchés financiers prévoient désormais que la Fed réduira probablement ses taux lors de sa réunion des 17 et 18 septembre, soit sept semaines seulement avant l'élection présidentielle du 5 novembre. Au cours de la semaine dernière, on a demandé à plusieurs reprises à M. Powell si l'élection jouerait un rôle dans la décision de la Fed de réduire ou non ses taux, et M. Powell a répété lundi que lui et les autres décideurs de la banque centrale ne tenaient pas compte de la politique dans leur prise de décision.

M. Powell, qui a commencé son intervention lundi en qualifiant la tentative d'assassinat de M. Trump le

Samedi, il a qualifié la tentative d'assassinat de M. Trump de "triste jour pour notre pays" et a souhaité bonne chance à M. Trump : "Nous ne prenons pas en compte les considérations politiques. Nous n'appliquons pas de filtre politique à nos décisions". (Reportage de Howard Schneider ; Rédaction de Dan Burns et Howard Schneider ; Rédaction d'Andrea Ricci)