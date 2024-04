Les alliés de Donald Trump seraient en train de préparer des propositions visant à éroder l'indépendance de la Réserve fédérale si le candidat républicain présumé à l'élection présidentielle revient à la Maison Blanche. L'objectif consisterait notamment à installer des soutiens de l'ancien président au comité de politique monétaire, pour réduire l'autonomie de l'institution.

Selon le Wall Street Journal, les alliés de Donald Trump ont élaboré un projet susceptible de limiter la marge de manœuvre de la Fed dans la fixation de la politique monétaire et dans la régulation bancaire.

Un groupe d'alliés de l'ancien président a rédigé un document d'une dizaine de pages, qui recommande notamment que Donald Trump soit consulté avant toute décision sur les taux et qu'il puisse mettre fin au mandat du président actuel de la Fed, Jerome Powell, avant son terme prévu en 2026, selon le quotidien américain.

Le WSJ n'a pas été en mesure de déterminer si Donald Trump est au courant de ces propositions, mais des "sources autorisées" estiment que ces réflexions ont reçu son assentiment.

Les joutes verbales à distance entre Donald Trump et Jerome Powell, qu'il a pourtant nommé en 2017, sont restées fameuses lors du premier mandat de l'ancien président.

Une institution plus que centenaire

Le système de la Réserve fédérale, créé par le Congrès en 1913, comprend le conseil d'administration de la Réserve fédérale, basé à Washington, 12 banques régionales de la Réserve fédérale réparties dans tout le pays, et le Comité fédéral de l'open market (FOMC), qui comprend à la fois des membres du conseil d'administration de la Réserve fédérale et des dirigeants des banques régionales. Le conseil de la Fed compte sept membres, dont un président, deux vice-présidents - l'un chargé de la politique monétaire et l'autre de la surveillance des banques - et quatre autres gouverneurs. Tous sont nommés par le président et doivent être confirmés par le Sénat.

Donald Trump a réussi à nommer quatre membres du conseil d'administration au cours de sa présidence et a élevé Jerome Powell au poste de président de la Fed. Toutes les personnes qu'il a nommées, dont Jerome Powell et les gouverneurs actuels Michelle Bowman et Christopher Waller, ont respecté la tradition d'indépendance de la Fed.

Chaque banque régionale de la Fed est dirigée par un président nommé par un sous-comité du conseil d'administration de la banque. Le FOMC, qui a pour rôle essentiel de fixer la politique des taux d'intérêt, est composé des sept gouverneurs, du président de la Banque fédérale de réserve de New York et de quatre autres présidents de banques régionales, selon un système de rotation.

La composition actuelle

Les gouverneurs de la Fed sont nommés par le président et confirmés par le Sénat pour un mandat de 14 ans, ou pour le reste du mandat de 14 ans d'un précédent titulaire. Les mandats sont échelonnés tous les deux ans, le prochain étant prévu pour 2026. Les présidents et vice-présidents de la Fed sont nommés pour un mandat de quatre ans qui coïncide avec leur poste de gouverneur. Ils ne restent généralement pas gouverneurs s'ils ne sont pas reconduits dans leurs fonctions. Le mandat de M. Powell expire en mai 2026, et celui des deux vice-présidents prend fin au cours du mandat du prochain président des Etats-Unis.

Les présidents en exercice

Les présidents des banques de la Fed sont choisis par les six membres non-banquiers de leur conseil d'administration et doivent être approuvés par le conseil de la Fed. Ils peuvent exercer leurs fonctions jusqu'à l'âge de la retraite obligatoire de 65 ans ou, s'ils sont nommés après 55 ans, pendant 10 ans ou jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 75 ans.

Le mandat de tous les présidents de banque actuels s'achève en février 2026, date à laquelle le conseil des gouverneurs envisagera de les nommer pour une nouvelle période de cinq ans. Historiquement, ce processus de renouvellement des mandats n'a pas entraîné de changement à la tête de l'institution, mais il ne s'agit pas d'une loi mais d'une coutume. Voici la liste des présidents des banques régionales de la Fed, avec les dates d'expiration des mandats des cinq d'entre eux qui expireront au cours du mandat du prochain président des États-Unis.