Jerome revient en deuxième semaine

Il y a les guerres, le tremblement de terre dévastateur en Turquie et en Syrie, les tensions commerciales, les grèves, les ballons baladeurs ou les craintes de récession, mais c'est probablement une discussion prévue ce soir à Washington qui va sceller une partie du sort des marchés financiers dans les semaines à venir. Cette discussion doit avoir lieu à partir de 12h40 dans la capitale américaine (18h40 heure de Paris) entre David Rubenstein et Jerome Powell. Le premier est l'ancien patron de Carlyle et le président de l'Economic Club of Washington, D.C. et jouera le rôle de l'intervieweur. Le second est le chef de la banque centrale américaine. Le duo pourrait baguenauder sur la pêche à la mouche, la météo ou la recette de la pizza quatre fromages, mais il y a quand même fort à parier qu'il débattra surtout de politique monétaire. La question que les investisseurs se posent est de savoir si le patron de la Fed va chercher à doucher l'enthousiasme ambiant ou s'il va laisser filer, comme il a semblé le faire la semaine dernière.

Le marché a sa petite idée. Il s'est crispé depuis vendredi, vaguement conscient qu'il était peut-être allé un peu loin dans l'optimisme. Les indices boursiers ont baissé, le dollar est remonté et le rendement de la dette américaine à 10 ans a repris pas mal de terrain. Mais on sent bien qu'il n'en faudrait pas beaucoup pour que les actions et les obligations s'enflamment à nouveau. A mon sens, il faudra un Powell rudement combatif pour convaincre les financiers qu'ils ont intérêt à être plus prudents. S'ils perçoivent quelques hésitations ou une faille dans le phrasé, l'optimisme risque de reprendre le dessus assez vite. Ces choses-là se jouent souvent à peu de choses, d'autant plus depuis que la forme a pris le pas sur le fond dans beaucoup de domaines. Powell a reçu un coup de pouce hier soir du patron de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, pour qui le taux plafond du cycle de relèvement actuel pourrait être revu en hausse à cause de la surchauffe du marché de l'emploi. D'habitude, Bostic est plutôt un modéré au sein de la Réserve Fédérale, davantage tendance colombe (ceux qui sont pour une politique monétaire souple) que faucon (ceux qui sont pour une politique monétaire orthodoxe).

Bon, vous aurez aussi noté l'horaire du bidule, qui implique deux choses. D'abord que Jerome Powell aura dû trancher cette question complexe : discuter avec Rubenstein le ventre vide ou avoir pris une légère collation avant l'entretien. Ensuite, que les places boursières européennes auront fermé plus d'une heure avant, ce qui signifie que l'impact ne sera visible que le lendemain. De là à conclure que la séance du jour sur le vieux continent ne sert à rien, il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas parce qu'il faut bien que je gagne ma croûte en vous racontant des trucs avant d'être remplacé par l'AI de Google, de Baidu ou d'OpenAI. En l'occurrence que les résultats d'entreprises vont à nouveau s'empiler, avec ce matin BNP Paribas, BP Plc ou Carlsberg en Europe, ou Nintendo, Daikin et Softbank au Japon. Aux Etats-Unis, Linde, Vertex ou KKR sont aussi au rendez-vous. Globalement, on attend des résultats mitigés mais de gros rachats d'actions, parce que ça fait classe, qu'on a des sous et que ça évite de dire qu'on distribue des dividendes, parce que les dividendes, c'est le Mal.

Dans le reste de la macroéconomie, les lanceurs de ballons civils ont annoncé une nouvelle ligne directrice pour le moyen terme, en plus des objectifs de croissance économique. Elle tourne autour de la "qualité" et consiste à mettre à niveau la société chinoise sur de nombreux standards. C'est un peu fourre-tout à ce stade mais cela procède de la volonté d'accompagner l'expansion économique par des progrès civils divers et variés. Les marchés ont noté que cela pourrait entraîner des investissements supplémentaires, ce qui n'est pas pour leur déplaire. Aux Etats-Unis, Joe Biden doit prononcer aujourd'hui son discours sur l'état de l'Union 2023. La presse financière croit savoir qu'il en profitera pour relancer son projet de taxation des milliardaires et pour évoquer un quadruplement de la taxe sur les rachats d'actions (lu dans le Financial Times ce matin). Il a l'air en forme, Joe.

A la clôture ce matin, le Japon était proche de l'équilibre côté Nikkei 225 (-0,03%) et en légère hausse côté TOPIX (+0,21%). L'Australie perdait 0,47%. La situation est plus favorable en Corée du Sud avec un KOSPI en hausse de 0,5% en fin de parcours. L'Inde végète (-0,1%) en dépit du rebond de la galaxie Adani et la Chine hésite. Le Hang Seng prend 0,4% pendant que le CSI300 perd 0,1% à l'heure où ces lignes sont écrites. Les indicateurs avancés européens sont mollement haussiers. Le CAC40 gagnait 0,03% à 7139 points peu après l'ouverture.

Les temps forts économiques du jour

Au programme, la production industrielle allemande de décembre (8h00) et la balance commerciale américaine de décembre (14h30). Tout l'agenda ici. Ce matin, la banque centrale australienne a relevé ses taux d'un quart de point, comme prévu, tout en prévenant que d'autres tours de vis seront nécessaires dans les mois à venir.

L'euro poursuit son reflux à 1,073USD. L'once d'or reste sous pression à 1871 USD. Le pétrole se redresse légèrement, avec un Brent de Mer du Nord à 81,70 USD le baril et un brut léger américain WTI à 75,08 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans est remonté à 3,62%. Le bitcoin se négocie autour de 22 900 USD.

Les principaux changements de recommandations

Aedifica : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 130 à 110 EUR.

Airbus : Berenberg dépasse de conserver à vendre en visant 100 EUR.

Aurubis : Exane BNP Paribas passe de surperformance à neutre en visant 94,50 EUR.

Brenntag : Jefferies démarre le suivi à surpondérer en visant 1600 SEK.

Carrefour : Exane BNP Paribas passe de neutre à sousperformance en visant 16 EUR.

Cofinimmo : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 155 à 110 EUR.

Engie : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 16 à 15,50 EUR.

Groupe Berkem : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 8 à 8,20 EUR.

Infineon : AlphaValue reste à accumuler avec un objectif de cours relevé de 39,40 à 43,60 EUR.

Italgas : RBC passe de performance sectorielle à surperformance en visant 6,50 EUR.

KBC Ancora : ING démarre le suivi à l'achat en visant 60 EUR.

KBC Group : ING démarre le suivi à l'achat en visant 80 EUR.

LEM Holding : Credit Suisse reste neutre avec un objectif de cours réduit de 2020 à 1950 CHF.

Nel : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à surpondérer en visant 22 NOK.

Nemetschek : Goldman Sachs reste neutre avec un objectif de cours réduit de 55 à 54 EUR.

Orsted : Goldman Sachs passe de neutre à acheter en visant 765 DKK.

Prologue : GreenSome Finance reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 0,36 à 0,45 EUR.

Rentokil : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 665 à 640 GBp.

Sixt : Exane BNP Paribas passe de sousperformance à surperformance en visant 150 EUR.

SMCP : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 10 à 11 EUR.

Snam : RBC passe de sousperformance à surperformance en visant 5,50 EUR.

Subsea 7 : Jefferies reste à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 70 à 80 NOK.

Temenos : Goldman Sachs reste neutre avec un objectif de cours réduit de 59 à 58 CHF.

Terna : RBC passe de sousperformance à performance sectorielle en visant 7,50 EUR.

Valneva : Oddo BHF passe de neutre à surperformance en visant 10 EUR.

Virbac : Stifel passe de conserver à acheter en visant 342 EUR.

Wärtsilä : Citigroup passe de neutre à acheter en visant 11 EUR.

Zur Rose : UBS reste à la vente avec un objectif de cours relevé de 23,50 à 43 CHF. Jefferies passe de conserver à acheter en visant 64 CHF. Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 30 à 60 CHF.

En France

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

BNP Paribas : la banque a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et annonce un plan de rachat d'actions de 5 Mds€. Les objectifs 2025 sont relevés.

Scor : le réassureur a enregistré une baisse de 12,1% de ses primes renouvelées (Estimation du revenu brut des primes par année de souscription, EGPI) mais a amélioré la qualité de son exposition.

Annonces importantes (et moins importantes)

TotalEnergies obtient deux permis pour le stockage de CO2 en mer du Nord danoise.

Plusieurs actions en justice alléguant que les produits défrisants vendus par L'Oréal USA et d'autres sociétés provoquent le cancer seront regroupées devant le tribunal fédéral de Chicago.

Danone a inauguré lundi son centre de recherche-développement sur le campus de Paris-Saclay.

Société Générale Assurances et Tikehau Capital lancent une solution d’investissement contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre des entreprises.

Casino annule 30,4 M€ d'obligations sur ses souches 2024 et 2026.

Aramis inaugure un second centre de reconditionnement au Royaume-Uni.

Gensight tire la première tranche de son crédit BEI.

Technicolor Creative Studios promeut Caroline Parot, revoit en baisse ses prévisions et doit restructurer sa dette.

La Caisse d'Epargne Rhône Alpes et Visiativ s'associent pour proposer aux TPE et PME des solutions de cyberdéfense.

Fill Up Média signe un partenariat avec Imediacenter (Auchan).

Intrasense s'allie à l'Institut Cancer de Montpellier pour déployer sa plateforme en oncologie.

Vergnet disposait d'un carnet de commandes de 69,8 M€ fin 2022.

Europlasma compense une partie de la créance Environmental Performance Financing (Alpha Pblue Ocean) avec des actions nouvelles.

Ils ont publié aussi / ils sont sur l'agenda : Linedata, Prologue, M2i, PCAS, Rubis, SII…

Dans le monde

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

AMS-Osram : les trimestriels sont en contraction et inférieurs aux attentes.

BP Plc : le bénéfice net trimestriel, 4,8 Mds$, est inférieur aux attentes. Le groupe annonce 2,75 Mds$ de rachats d'actions.

Carlsberg : la croissance organique sera comprise entre -5 et +5% cette année, ce qui paraît faible.

Kudelski : la rentabilité était moindre que prévu pour 2022.

Nintendo : les prévisions annuelles sont abaissés après un trimestre décevant.

Pinterest : le titre perd 2% hors séance après la publication de ses trimestriels.

Siemens Energy : la perte nette a plus que doublé au premier trimestre fiscal (à -598 M€) à cause des charges liées à des problèmes de qualité chez Siemens Gamesa.

Softbank : le groupe japonais accuse une lourde perte trimestrielle, alors que le marché anticipait un léger profit.

Synlab : prévoit une baisse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice d'exploitation en 2023.

Annonces importantes (et moins importantes)