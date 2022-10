Jerry Lee Lewis, légende du rock'n'roll, est mort à 87 ans

LOS ANGELES, 28 octobre (Reuters) - Le chanteur et pianiste américain Jerry Lee Lewis, légende américaine du rock'n'roll, s'est éteint à l'âge de 87 ans, a annoncé vendredi son porte-parole.

Né en 1935 en Louisiane, Jerry Lee Lewis était l'un des derniers pionniers du rock'n'roll encore en vie depuis la disparition de Little Richard en 2020.

Surnommé "The Killer", l'auteur de "Great Balls of Fires" avait été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame dès sa création en 1986.

Il s'est éteint dans sa maison de Desoto County, dans le Mississipi, avec son épouse Judith à ses côtés, a précisé son porte-parole dans un communiqué. (Rédigé par Lisa Richwine, version française Tangi Salaün, édité par Matthieu Protard)