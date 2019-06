Jet Airways: les créanciers entament une procédure de faillite

Bombay (awp/afp) - Les créanciers de la compagnie aérienne indienne Jet Airways, en difficulté, ont annoncé lundi qu'ils allaient débuter une procédure de faillite, après avoir échoué à trouver un repreneur.

Autrefois la plus grande compagnie aérienne privée d'Inde, Jet Airways a annoncé en avril la suspension de ses opérations en raison d'un manque de fonds, après avoir échoué à obtenir de ses créanciers le déblocage d'une tranche vitale de financement provisoire.

Les créanciers de la compagnie, endettée de plus d'un milliard de dollars, ont indiqué après une réunion à Bombay qu'une seule offre "conditionnelle" avait été reçue. Elle proviendrait d'Etihad Airways, basée à Abu Dhabi, qui détenait déjà une participation de 24% dans Jet Airways.

"Après des délibérations en bonne et due forme, les créanciers ont décidé de chercher une solution en vertu du code indien de l'insolvabilité et de la faillite (IBC) puisque seule une offre conditionnelle a été reçue", a déclaré dans un communiqué le consortium de prêteurs emmené par la State Bank of India (SBI).

L'acheteur potentiel avait demandé à l'organisme de réglementation du marché indien des "dérogations" sur les prix, ce qui n'est possible que dans le cadre de l'IBC. Des médias indiens ont indiqué que les créanciers seraient toujours en mesure d'organiser une vente en vertu de ce code.

Les actions de Jet Airways ont encore chuté de 17% à la Bourse de Bombay lundi pendant la réunion des prêteurs. Elles valent maintenant moins de 1 dollar.

La compagnie aérienne employait autrefois plus de 16.000 personnes mais de nombreux pilotes et membres du personnel de bord ont déjà rejoint d'autres compagnies, qui ont développé leurs activités depuis l'immobilisation de Jet. En plus de ses dettes, Jet Airways a accumulé des pertes et des arriérés de salaire d'une valeur de 1 milliard de dollars.

afp/rp