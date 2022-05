Jetblue lance une OPA hostile sur Spirit Airlines

New York (awp/afp) - La compagnie américaine à bas prix Jetblue Airways a annoncé lundi lancer une offre publique d'achat (OPA) hostile sur sa rivale Spirit Airlines, qui avait refusé le plan d'acquisition de Jetblue au profit d'une fusion avec Frontier Airlines.

Jetblue, qui propose désormais le rachat en numéraire des actions de Spirit au prix unitaire de 30 dollars, a également rempli un document dans lequel le groupe demande aux actionnaires de Spirit de voter "non" au projet de fusion avec Frontier lors d'une réunion exceptionnelle le 10 juin.

Après cette annonce et dans les échanges électroniques précédant l'ouverture de Wall Street, l'action de Spirit s'envolait de plus de 20%. Celle de Jetblue montait de 5% et celle de Frontier de 4,5%.

"Jetblue offre davantage de valeur avec une prime en numéraire, davantage de certitudes et davantage de bénéfices pour l'ensemble des parties prenantes ", a écrit Robin Hayes, le patron de Jetblue, dans une lettre envoyée aux actionnaires de Spirit.

"Frontier offre moins de valeur, davantage de risques, aucun engagement sur des cessions et aucune indemnité de rupture", ajoute-t-il.

Jetblue s'est également dit prêt à revenir à son offre initiale, d'un montant de 33 dollars par action, si Spirit acceptait de revenir à la table des négociations.

Le conseil d'administration de Spirit avait rejeté début mai l'offre de rachat de Jetblue pour 3,6 milliards de dollars, disant s'inquiéter que ce projet ne soit bloqué par les autorités de la concurrence.

Jetblue forme notamment un partenariat avec American Airlines, la Northeast Alliance, qui pourrait représenter un obstacle pour que la transaction soit entérinée.

Spirit avait préféré la proposition de Frontier, d'un montant de 2,9 milliards de dollars.

La fusion de Spirit avec Frontier donnerait naissance à la cinquième compagnie du pays en termes de nombre de sièges proposés, derrière American, United, Delta et Southwest.

afp/jh