Jeu de la volaille : Les grosses dindes se font rares avant les grands rassemblements de Thanksgiving aux États-Unis

Les oiseaux pesant entre 8,2 et 9,1 kg (18 et 20 livres), de quoi nourrir plus de deux douzaines de personnes, sont rares cette année, car une épidémie de grippe aviaire aux États-Unis a décimé les troupeaux dans tout le pays, au moment même où de nombreux Américains prévoient un grand rassemblement pour les vacances de novembre.

Avec plus de personnes cherchant à faire la fête ensemble suite à la pandémie de COVID-19, il y a une demande accrue de pilons surdimensionnés et de poitrines charnues, selon les fournisseurs américains de volaille et d'aliments.

La grippe aviaire a éliminé environ 8 millions de dindes par des infections mortelles et des abattages pour contrôler les épidémies, ce qui représente près de 4 % du cheptel national, selon les données du gouvernement américain. Cette année, la production de viande de dinde devrait chuter de 7 % par rapport à 2021, selon le gouvernement.

"Je pense qu'il sera très, très difficile de trouver une grosse dinde la semaine de Thanksgiving", a déclaré Kevin Lindgren, directeur du merchandising chez Baldor Specialty Foods à New York. "La plus grande pénurie concernera tout ce qui pèse environ 18 livres et plus".

Si une ferme est touchée par une épidémie, les producteurs doivent désinfecter leurs poulaillers après avoir abattu les dindes et attendre environ six mois avant de reconstituer les stocks. Il peut alors falloir jusqu'à 20 semaines aux éleveurs pour produire une dinde mâle lourde, appelée tom.

"Certaines des dindes qui sont élevées en ce moment pour Thanksgiving n'ont peut-être pas tout le temps nécessaire pour atteindre les 20 livres", a déclaré le secrétaire américain à l'agriculture, Tom Vilsack, aux journalistes lors d'un appel téléphonique le 1er novembre.

La National Turkey Federation a reconnu que les cuisiniers de certaines zones géographiques pourraient voir un approvisionnement limité en grosses dindes. Mais le groupe industriel a noté qu'il n'y a pas de pénurie à l'échelle nationale.

Les stocks congelés de poules entières, les dindes femelles qui ont tendance à peser 16 livres ou moins, à la fin du mois de septembre étaient supérieurs de 9 % à ceux de l'année précédente, selon les dernières données du ministère américain de l'Agriculture. Les stocks congelés de toms entiers, qui pèsent généralement de 16 à 24 livres en magasin, étaient en baisse de 17 %.

Sur la côte Est des États-Unis, Baldor constate une pénurie des plus gros calibres alors que les grandes fêtes de Thanksgiving font leur retour, a déclaré Lindgren. Les acheteurs reprennent leurs achats traditionnels de dindes d'environ 18 livres, après avoir réduit la taille de leurs oiseaux pour des rassemblements plus petits au cours des deux dernières années, a-t-il dit.

Seulement 23 % des personnes interrogées dans le cadre d'un sondage NielsenIQ prévoient de célébrer Thanksgiving avec moins de six personnes, contre 70 % au cours de la première année de la pandémie en 2020, a indiqué le cabinet.

Pour les enfants des écoles communautaires de Plymouth-Canton dans le Michigan, la pénurie de fournitures signifie que "Friendsgiving" est en suspens.

Les écoles ont reporté l'événement spécial pour leurs 6 000 élèves parce que le fournisseur de viande Jennie-O a déclaré qu'il n'avait pas assez de la dinde en tranches que les responsables avaient commandée à la fin de l'été, a déclaré Kristen Hennessey, directrice des services de nutrition.

Jennie-O, propriété de Hormel Foods Corp, a perdu des stocks à cause de la grippe aviaire et a déclaré qu'elle travaillait avec ses clients pour s'assurer qu'ils puissent trouver des produits. L'entreprise, après avoir été contactée par Reuters, a déclaré qu'elle se mettrait en contact avec le district scolaire.

La pénurie a déçu Mme Hennessey, qui voulait offrir un repas de dinde et de farce à des élèves qui n'ont parfois pas de fête de Thanksgiving à la maison. Elle avait espéré que les enfants pourraient compter sur les plans de repas scolaires après avoir enduré les ruptures d'approvisionnement du COVID-19.

"Je voulais vraiment revenir à la situation d'avant COVID, où ils pouvaient compter sur nous pour savoir vraiment que notre menu était établi", a déclaré Mme Hennessey. "Cela me met en colère".