Jeunes Agriculteurs : Comment et pourquoi consommer en vente directe ?

La crise sanitaire a montré l'importance de notre souveraineté alimentaire. En effet, les agriculteurs sont restés au travail dans les champs, dans les fermes, pour nourrir la population et éviter une pénurie. Malgré cela, certaines filières rencontrent de grandes difficultés.

La filière viticole par exemple, a perdu une importante partie de son chiffre d'affaires avec la fermeture des bars et restaurants. Mais ce n'est pas la seule, beaucoup d'agriculteurs ont souffert de l'arrêt temporaire de la restauration hors domicile, de l'arrêt de la consommation de certains produits ou encore de difficultés logistiques.

Jeunes Agriculteurs propose d'accompagner les consommateurs vers un des modes de consommation responsable, qui assurera sur le long terme, la pérennité de notre agriculture : la vente directe.

Pourquoi faire ?

Qui de mieux pour valoriser un produit alimentaire que l'agriculteur qui le produit. Ils vous recevront tous les jours sur leur exploitation et se feront toujours un plaisir de vous conseiller sur leur consommation, de vous proposer une recette ou de répondre à toutes vos questions. C'est une autre manière de consommer local et de saison !

Acheter directement chez le producteur c'est également vous assurez de la provenance de ce qu'il y a dans votre assiette. L'agriculture française répond à un cahier des charges d'une grande exigence et vous assure des produits de qualité (74% des personnes sondés disent privilégier la vente directe par soucis de qualité des produits - Sondage IPSOS).

Troisième aspect - et non des moindres ! - : le prix ! ça ne vous coûte pas plus cher. 95% des personnes interrogées (Source Ipsos), qui achètent en vente directe, considèrent que le prix est attractif. C'est également participer à une meilleure rémunération des producteurs en réduisant les intermédiaires. Vous faites le choix de préserver des exploitations résilientes pour assurer notre alimentation mais également le renouvellement des générations en agriculture.

Comment faire ?

De nombreuses options s'offrent à vous pour acheter vos produits directement à la ferme. Vous avez la possibilité de vous rendre directement sur une exploitation, si celle-ci mentionne aux abords de son entrée que des produits sont en vente sur place. Vous pouvez également vous rendre dans des magasins de producteurs ou sur des marchés. Ils vous permettront d'avoir un large choix de produits qui constitueront à coup sûr, un panier rempli de produits de qualité !

La vente directe existe aussi sur… les réseaux sociaux ! En effet, les agriculteurs sont de plus en plus connectés et valorisent désormais leurs produits sur Facebook ou Twitter.

D'autres solutions innovantes, fortement développées pendant le confinement sont à votre disposition, comme les drives fermiers ou encore la commande en ligne de paniers !

Pour trouver un point de vente à proximité de chez vous, vous avez la possibilité de vous rapprocher de la structure Jeunes Agriculteurs de votre département qui se fera un plaisir de vous conseiller.

Voici quelques exemples :

Alors allez à la rencontre des agriculteurs et de leurs produits ! Achetez vos produits directement chez les producteurs !

