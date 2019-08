Jeunes Agriculteurs : La France dit NON au Mercosur, une décision de sagesse

Paris, le 23 août 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE JA+FNSEA

La France dit NON au Mercosur

Une décision de sagesse

Face à l'embrasement de la forêt amazonienne et au non-respect des engagements sur le climat par le Président du Brésil, la France, par la voix du président de la République, a choisi aujourd'hui de s'opposer au traité de libre-échangeUE-MERCOSUR.

La FNSEA et JA saluent cette annonce, qu'ils ont toujours appelé de ses vœux, plus fortement encore depuis la signature de l'accord par les négociateurs européens. Pour tous les agriculteurs français et européens, il s'agit d'une décision de sagesse face à un traité qui allait offrir en pâture l'agriculture française, en ouvrant les portes du marché européen à des produits ne respectant pas les normes de production françaises et européennes.

Pour la FNSEA et JA, cette décision doit constituer une réelle prise de conscience de la part de nos décideurs politiques pour bâtir un commerce international qui se base sur des règles de concurrence loyales et transparentes.

Il faut cesser d'importer l'alimentation que les français ne veulent pas dans leur assiette ! C'est d'ailleurs le message que la FNSEA et JA souhaitent adresser aux parlementaires qui vont se prononcer sur l'accord CETA.

