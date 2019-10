Jeunes Agriculteurs : La filière vin demande des actes forts

Paris, le 16 octobre 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Filière Vin demande des actes forts

Aujourd'hui en préambule du Conseil Spécialisé Vin de FranceAgriMer, les professionnels de la Filière vin ont souhaité exprimer très solennellement, au nom de leurs Organisations et de leurs collègues, leur incompréhension devant l'absence de considération des pouvoirs publics, qui conduit la Filière dans une impasse.

Depuis quelques semaines, la pression économique sur la Filière s'est accélérée. L'export est de plus en plus perturbé : Chine, Hong-Kong, Brexit sans parler des récentes sanctions USA, dans lesquelles la Filière Vin se trouve prise en otage. Tout ceci va impacter lourdement la Filière Vin. C'est notre compétitivité à tous qui est mise en cause. Elle l'est d'autant plus que, dans le même temps, nos principaux concurrents ne connaissent pas ces mêmes difficultés.

Hier, le Ministre de l'Economie et des Finances, Bruno LE MAIRE, a indiqué que « Les produits et l'artisanat français haut-de-gammesont mondialement reconnus : l'industrie des boissons, portée par les vins et spiritueux, génère un excédent commercial de 12 milliards d'euros en 2018, soit une augmentation de 68 % depuis 2000. » Il a poursuivi en soulignant que « Notre pays doit rester une nation de production. Sans production industrielle ou agricole la France ne serait tout simplement plus la France. »

Ce discours est pour nous une évidence.

Par ailleurs, la Filière subit aujourd'hui l'acharnement médiatique à l'encontre de l'agriculture et de la viticulture en particulier, sans soutien des pouvoirs publics. La Filière Vin fait des efforts considérables et s'est engagée fortement pour s'adapter aux changements de pratiques pour être leader de l'adaptation au changement climatique au sein de l'agriculture.