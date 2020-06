Communiqué de presse

Paris, le 10 juin 2020

Avis « Enfants et jeunes en situation de handicap : pour un

accompagnement global »

Jeunes en situation de handicap : les recommandations du CESE

pour améliorer la couverture des soins et l'accueil scolaire

Depuis plusieurs années, le handicap est la première cause de saisine pour discrimination du Défenseur des droits. L'accès au droit commun, dont l'État est le garant, complété par un « droit à la compensation » sont, en effet, aujourd'hui encore difficiles.

Ces difficultés prennent corps notamment dans le cadre de nombreuses pétitions, portées par les parents et adressées aux pouvoirs publics.

Chambre de la société civile organisée, le CESE a estimé nécessaire de se saisir de ce sujet, dans une approche globale de la vie de l'enfant en situation de handicap.

Dans un contexte de crise sanitaire, qui bouleverse nos repères et modifie fortement nos modes de vie - au point de bousculer de nombreux dispositifs d'accueil, notamment à l'école - il est d'autant plus nécessaire de prévoir et organiser un accompagnement plein et entier des jeunes en situation de handicap.

Avec cet avis, présenté au cours d'une Séance plénière retranscrite en vélotypie - conformément au dispositif pérenne installé dès le début de la crise - le 10 juin, le CESE entend approfondir et concrétiser les principes posés par la Loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, adoptée en 2005, afin de garantir une société plus inclusive.

Le Conseil entend également porter la voix des jeunes en situation de handicap, de leurs familles, des aidants et accompagnants, pour que cette crise qui nous oblige à repenser nos modes de fonctionnement quotidiens ne les laisse pas sur le bord du chemin.

Le CESE estime donc essentiel :

D'améliorer la couverture des soins

Le CESE plaide pour une meilleure couverture des frais liés au diagnostic et aux soins. Trop souvent, la compensation n'est pas proportionnelle aux besoins de l'enfant qui sont évolutifs.

Le CESE propose donc que l'Assurance maladie, dans l'immédiat, offre aux enfants en situation de handicap un meilleur remboursement de certaines consultations (ergothérapie, psychomotricité, psychologie) et à plus long terme, la possibilité d'un régime forfaitaire, du même type que le régime ALD, dans le cadre de protocoles pour chaque type de handicap élaborés par la Haute autorité de santé (HAS).