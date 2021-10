Jeunes et serveurs souffrent le plus de la crise sanitaire

Berne (awp/ats) - Les inégalités esquissées durant le confinement se confirment. Les employés de l'hôtellerie-restauration et les personnes à bas revenus ou de nationalité étrangère ont été les plus impactés par des baisses de salaire au premier semestre 2021. Les jeunes ont quant à eux principalement été touchés dans leur santé mentale.

Durant cette période, 11,3% de la population a vu ses revenus baisser en raison de la pandémie de coronavirus, pointe mercredi l'Office fédéral de la statistique (OFS). Les employés de l'hôtellerie et la restauration (35,5%) ont été les plus touchés, suivis par les personnes à bas revenus (19,5%) et celles de nationalité étrangère (16,7%).

Ces mêmes catégories ont aussi plus souvent craint que la moyenne de perdre leur travail. Le sentiment de sécurité de l'emploi s'y est toutefois renforcé par rapport au semi-confinement en 2020, comme pour l'ensemble de la population. Au niveau national, il est passé de 53,5% à 60,5%, mais reste en dessous du niveau de 2019 (64,6%).

Paradoxalement, la capacité des ménages à joindre les deux bouts a elle augmenté de 2019 à 2021, passant de 48,4% à 57,9%. L'OFS explique la situation par le recul général de la consommation et une tendance plus marquée à renoncer à des activités.

Dans l'ensemble, les Suisses sont moins heureux depuis le début de la crise. Avant le confinement, 79,2% d'entre eux se déclaraient toujours ou la plupart du temps heureux. Ce chiffre est descendu à 75,5% durant le confinement, puis à 73,9% au premier semestre 2021.

La satisfaction, globalement élevée, par rapport à ses relations personnelles et son état de santé n'a elle que peu évolué. C'est en revanche le moral des troupes qui en a pris un coup. Plus de 40% de la population estime que la pandémie a eu des effets négatifs sur sa santé mentale.

Le taux passe même à 55,1% chez les jeunes de 16 à 24 ans. Les personnes au bénéfice d'une formation tertiaire (44,8%) et aux revenus élevés (45,1%) sont également plus touchées que la moyenne. La pandémie a en revanche eu moins d'impact sur les plus de 65 ans et les personnes vivant dans des zones faiblement peuplées.

La confiance dans le système politique se tasse quant à elle un peu. Après avoir augmenté pendant le semi-confinement, passant de 47,5% à 54%, elle s'est établie à 51,1% au premier semestre 2021. La méfiance n'a de son côté augmenté que d'à peine un point.

