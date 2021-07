Jeunes pousses helvétiques généreusement arrosées au 2e trimestre

Zurich (awp) - Les levées de fonds réalisées par de jeunes pousses en Suisse ont explosé au deuxième trimestre pour totaliser 1,40 milliard de francs suisses. L'impressionnante évolution est certes en bonne partie attribuable aux 588 millions collectés début juin par la seule fintech zurichoise Wefox, mais le second partiel de 2021 aurait été marqué d'une pierre blanche même sans cette contribution exceptionnelle, souligne l'accélérateur Venturelab dans son rapport périodique.

Derrière Wefox, le développeur lucernois d'injecteurs d'insuline Cequr a récolté 106 millions mi-avril et la société biotechnologique zurichoise Numab Therapeutics 100 millions fin mai. Avec deux représentants dans le trio de tête, Zurich (822 millions) s'impose largement comme le canton le plus porteur sur la période, devant Bâle (161 millions) et Vaud (141 millions).

Genève (50 millions) ne se classe que sixième. Le canton du bout du lac est encore devancé par Lucerne (108 millions) et Zoug (58 millions).

Les dix plus importantes levées de fonds recensées par la plateforme startup.ch ont représenté les quatre cinquièmes du volume total. Le nombre de tours de table a, lui, progressé de 13% sur un an à 111 opérations.

Les jeunes pousses se sont en outre assurées des liquidités supplémentaires à hauteur de 105 millions par le biais d'emprunts, bourses et subventions.

jh/ck