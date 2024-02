Les rachats ont repris de plus belle dans le secteur des jeux et paris en ligne. Armés de liquidité, en situation de maturité sur leurs marchés habituels, et après une année 2022 marquée par une forme d'atonie en bourse, les grands acteurs du gambling ont repris le chemin des acquisitions.

Ces fusions et acquisitions présentent une multitude d'avantages. Quand la cible est complémentaire, l'achat permet de diversifier l'offre de l'acquéreur sur les différents segments de jeux (casino en ligne, poker, bingo, loterie nationale, jeux de hasard, paris sportifs, hippiques, ou e-sportifs, sur mobile, sur desktop ou même en VR…) ou sur différents territoires. Ainsi, le récent rachat de Kindred pour 2.6 milliards d'euros permet à la FDJ de tirer profit de l'implantation du groupe suédois aux Pays-Bas, en Belgique, en Suède et au Royaume-Uni notamment, et de se positionner en avance sur des marchés en passe d'être régulés, tels que la Norvège.

Le français assoit ainsi sa stratégie d'internationalisation (il deviendra deuxième ou troisième opérateur du continent européen, gagnera en notoriété et triplera son Produit Brut des Jeux - PBJ - réalisé à l'international), déjà entamée avec la conquête de Premier Lotteries Ireland (ou PLI, l'opérateur de loterie irlandais) en novembre 2023 pour 350 millions d'euros. Avec ce rachat, la FDJ devenait, pour la première fois, opérateur d’une loterie étrangère, consolidant ainsi son empreinte sur ce segment.

La prise de Kindred permet aussi à l'acteur français de mettre la main sur des marques célèbres dans l'univers du jeu (Unibet ou encore 32Red) et sur les plateformes technologiques très abouties du groupe scandinave. Ayant fait ses armes historiques dans l'univers physique, la FDJ accélère ainsi sa digitalisation et améliore son expertise numérique (la part du numérique dans le Produit Brut des Jeux passera de 14 % à 29 % pour le groupe combiné). Très ancré dans la loterie et les jeux de grattage, la Français des Jeux a aussi diversifié son offre en septembre 2023 en s'emparant de ZeTurf pour 175 millions d'euros, un spécialiste des paris hippiques, historiquement la spécialité du concurrent de la FDJ PMU.

Côté finances, sans surprise, le gain est aussi indéniable : synergies entre les groupes, réalisation d'économies, accélération de croissance des résultats, et, ne l'oublions pas, création de valeur pour les actionnaires.