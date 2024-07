Lorsqu'un groupe de conseillers politiques de passage a tenté de persuader Joe Biden, alors sénateur, de se présenter à l'élection présidentielle de 2004, sa femme Jill était assise au bord de la piscine de leur maison, furieuse.

Finalement, elle est passée à l'action. Elle a dessiné le mot "NON" à l'encre en grosses lettres sur son ventre et "a traversé la pièce en bikini", écrit-elle. Il a décidé de ne pas se présenter cette fois-ci.

L'anecdote, exposée par Jill Biden dans son autobiographie de 2019, "Where the Light Enters : Building a Family, Discovering Myself", montre clairement qu'elle n'a pas toujours aimé l'idée que son mari se présente à l'élection présidentielle.

Mais elle s'est ensuite ralliée à l'idée et aujourd'hui, après la performance chancelante du candidat lors du débat de la semaine dernière contre son rival républicain, Donald Trump, la première dame dit plutôt "non" à l'idée que M. Biden se retire de la course.

Alors que certains démocrates demandent à Joe Biden, 81 ans, d'accepter qu'il est trop vieux pour un second mandat, Jill Biden semble tenir bon.

"Joe n'est pas seulement la bonne personne pour ce poste", a-t-elle déclaré samedi à des donateurs à East Hampton, dans l'État de New York. "C'est la seule personne pour ce poste.

"Elle a soutenu le président à bout de bras. Elle a été la plus ardente et la plus fervente des partisanes, des militantes, des ambassadrices, des défenseuses et des protectrices de son entourage, et elle a manifestement une influence considérable", a déclaré Anita McBride, qui a été chef de cabinet de la première dame Laura Bush et coauteur de "U.S. First Ladies : Making History and Leaving Legacies".

Marié à Jill depuis 47 ans, le président Biden s'appuie fortement sur son épouse de 73 ans alors qu'il lutte pour surmonter les doutes concernant son acuité mentale et pour sortir de la tempête politique provoquée par sa prestation lors du débat.

Dans "American Woman", un livre sur les premières dames de l'ère moderne, l'auteur Katie Rogers écrit que lorsque M. Biden doit prendre une décision difficile, il se tourne souvent vers Jill, qu'il considère comme son "intuition" et sa confidente la plus proche.

La première dame, qui a déjà empêché physiquement un manifestant d'accéder à la scène de Los Angeles où M. Biden devait prendre la parole en 2020, n'est pas seulement aux côtés de M. Biden, elle tente également de lui rallier le soutien des démocrates.

"Joe, vous avez fait du bon travail, vous avez répondu à toutes les questions, vous connaissiez tous les faits", lui a dit Jill lors d'une soirée à Atlanta après le débat, suscitant des moqueries sur les réseaux sociaux.

Lors d'une soirée de collecte de fonds à New York vendredi soir, elle a raconté une conversation avec Joe Biden après le débat.

"'Vous savez, Jill, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne me sentais pas très bien. Et j'ai dit : "Ecoutez, Joe, nous n'allons pas laisser 90 minutes définir les quatre années pendant lesquelles vous avez été président"", a-t-elle déclaré.

Joe Biden a toujours été entouré d'un cercle restreint de membres de sa famille et de conseillers principaux. La Première dame est un personnage puissant au sein du groupe, mais elle n'est pas un "décideur politique" et fait confiance à l'équipe professionnelle de Joe Biden, a déclaré son ancien attaché de presse, Michael LaRosa.

Toute décision concernant l'avenir de M. Biden sera probablement prise en tenant compte de l'avis d'un ensemble de conseillers de haut niveau, a déclaré M. LaRosa. "Je ne pense pas que Jill se sente à l'aise pour prendre ce genre de décision.

Jill Biden, enseignante dans un collège communautaire, est la première épouse de président à conserver un emploi à plein temps tout en assumant ses fonctions à la Maison-Blanche, ce qui implique un calendrier chargé d'événements officiels et de campagne.

L'épouse de Donald Trump, Melania, fait rarement campagne pour lui.

"Le président dispose de nombreux conseillers politiques, ce qui n'a jamais été son rôle", a déclaré Elizabeth Alexander, directrice de la communication de Jill Biden, à propos de sa patronne.

"Ils prennent ensemble les décisions qui ont un impact sur leur vie, mais comme elle l'a dit plus souvent que je ne saurais le compter, la politique est son domaine. Elle soutient sa carrière et il soutient la sienne", a-t-elle ajouté.

Jill Biden raconte souvent qu'il lui a fallu du temps pour se décider à épouser le sénateur Biden de l'époque - après cinq demandes en mariage.

"Je savais que, quel que soit mon choix, ma vie changerait à jamais", a déclaré Jill Biden à East Hampton. "Bien sûr, je ne serais plus célibataire. Mais du jour au lendemain, je deviendrais la mère de deux jeunes garçons, Beau et Hunter. Et devenir la femme d'un sénateur signifierait une vie sous les feux de la rampe".