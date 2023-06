La première dame des États-Unis, Jill Biden, s'est lancée lundi dans une tournée de collecte de fonds pour alimenter les caisses de la campagne de réélection du président Joe Biden, déclarant à une cinquantaine de personnes bien nanties de Manhattan que son mari "sait comment faire avancer les choses".

L'événement s'est déroulé dans la maison de Barry Ginsburg et de son épouse Merle, dans l'Upper East Side, dont la fortune provient de l'immobilier et d'autres entreprises.

Jill Biden sera l'un des principaux messagers de son mari lors de la campagne électorale, notamment lors d'étapes importantes visant à collecter des centaines de millions auprès des riches dans les mois à venir, pour ce qui pourrait être l'élection américaine la plus coûteuse de l'histoire.

La première dame a déclaré que le président, qui a subi un traitement de canal lundi, avait demandé à ses partisans d'être "optimistes" lorsqu'elle lui a rendu visite avant de se lancer dans la campagne de collecte de fonds.

"Dites-leur d'être optimistes, parce que je le suis, alors finissons le travail", a-t-elle déclaré, relayant le message du président lors de l'événement auquel a assisté Reuters.

Elle doit participer à deux événements de collecte de fonds à San Francisco mardi et à un autre événement pour les donateurs à Los Angeles mercredi.

Le président Biden a levé plus d'un milliard de dollars en 2020 et fait face à des questions de la part des donateurs qui se demandent si le président, âgé de 80 ans, devrait passer le flambeau à des dirigeants plus jeunes.

"Nous sommes reconnaissants de votre soutien, mais nous devons continuer sur notre lancée", a déclaré Jill Biden en évoquant les efforts déployés par l'administration pour créer 13 millions d'emplois, renforcer la coopération bipartisane et conclure un accord sur le plafond de la dette avant qu'un défaut de paiement ne se produise.

La campagne, qui a été officiellement lancée le 25 avril, prévoit de multiplier les événements de collecte de fonds. Le président Biden devrait organiser ses propres événements avec de grands donateurs en Californie et dans l'Illinois, à partir de la semaine prochaine.

Ses conseillers estiment qu'une forte collecte de fonds permettra à M. Biden, qui est presque certain d'obtenir l'investiture démocrate, de se démarquer du Parti républicain, qui choisit son candidat parmi un large éventail de candidats, dont le favori Donald Trump, l'ancien président battu par M. Biden en 2020.

Les collaborateurs de Joe Biden surveillent de près le 30 juin, date de clôture des comptes trimestriels de collecte de fonds. Les campagnes annonceront les résultats de ces collectes de fonds à la mi-juillet, et ces chiffres seront un signe de l'efficacité des efforts de M. Biden en matière de collecte de fonds.

Jusqu'à présent, la campagne de M. Biden n'a organisé qu'une poignée d'événements, principalement à l'intention des donateurs et des bénévoles. Deux événements organisés par M. Biden le mois dernier à New York ont permis de récolter plus de 3 millions de dollars, selon une personne au fait de ces chiffres.