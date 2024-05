Jim Simons, le professeur de mathématiques devenu financier qui a contribué à populariser l'investissement quantitatif, est décédé à l'âge de 86 ans, a annoncé vendredi la Fondation Simons.

En 1978, Jim Simons a fondé ce qui allait devenir le fonds spéculatif Renaissance Technologies. Basée à New York, la société emploie des méthodes mathématiques et statistiques dans la conception et l'exécution de ses programmes d'investissement, comme elle l'indique sur son site web.

Renaissance est devenue l'un des fonds spéculatifs les plus performants au monde sous la direction de M. Simons, qui a pris sa retraite et quitté son poste de PDG en 2010. (Reportage de Jaiveer Singh Shekhawat et Niket Nishant à Bengaluru ; Rédaction de Shailesh Kuber)