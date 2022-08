Joao Lourenco, qui a surpris l'Angola avec une répression de la corruption, obtient un 2e mandat

Lourenco, 68 ans, et le MPLA ont été déclarés vainqueurs de l'élection présidentielle et parlementaire de mercredi, après qu'un décompte des voix effectué par la commission électorale ait montré qu'il avait gagné par 51,17%. Il s'agit de la plus petite marge de victoire que le parti ait jamais eue.

Peu de gens savaient à quoi s'attendre lorsque cet ancien ministre de la Défense au visage sombre et tranquille a pris le pouvoir en 2017 dans ce pays qui a obtenu son indépendance du Portugal en 1975.

Beaucoup se demandaient comment il allait briser la puissante emprise de son défunt prédécesseur, Jose Eduardo dos Santos, qui avait passé 38 ans au pouvoir à consolider son contrôle sur l'État pendant que ses proches amassaient des milliards de dollars provenant de la richesse pétrolière qui coulait dans ses coffres.

Mais Lourenco a surpris presque tout le monde par la rapidité avec laquelle il a resserré son emprise sur le Mouvement populaire pour la libération de l'Angola (MPLA) au pouvoir et lancé des enquêtes anti-corruption contre les enfants de Dos Santo et d'autres ténors du parti.

Tous nient avoir commis des actes répréhensibles et se considèrent comme les victimes d'une chasse aux sorcières. Toutefois, en l'espace de deux ans, l'Angola, situé sur la côte ouest de l'Afrique australe, a récupéré 5 milliards de dollars volés dans les caisses de l'État, selon les autorités, dont une grande partie provient du fonds souverain.

Lourenco a également promis de réformer l'une des économies les plus inégales du monde, dont les poussées de croissance alimentées par le pétrole n'ont fait qu'amonceler les richesses dans les complexes fermés et les comptes bancaires offshore des hauts responsables du MPLA.

Ici, du moins jusqu'à présent, il a eu moins de succès - comme le prouve le taux de pauvreté obstinément élevé de l'Angola, qui touche environ la moitié du pays, tandis que plus de la moitié des moins de 25 ans sont sans emploi. C'est pour cette raison que de nombreux jeunes en colère et sans ressources ont voté pour son rival, le leader de l'UNITA, Alberto Costa Junior.

DU SOLDAT À L'HOMME POLITIQUE

Né à Lobito, dans la province côtière de Benguela en Angola, la famille de Lourenco a participé à la lutte pour l'indépendance contre la domination portugaise. Son père, un infirmier, a été emprisonné à Luanda pour activité politique entre 1958 et 1960.

Au début de la vingtaine, Lourenco a rejoint le mouvement rebelle marxiste MPLA en 1974 en exil en République du Congo, et a fait partie du premier groupe à entrer en Angola lors d'une rébellion anticoloniale qui a réussi fin 1975.

Comme de nombreux soldats africains dans les régimes de gauche, il a reçu une formation militaire entre 1978 et 1982 dans l'ancienne Union soviétique, où il a obtenu une maîtrise en histoire avant de rentrer chez lui. Là-bas, il a fini par passer du statut de soldat à celui de politicien.

Sa victoire signifie une poursuite probable de la marche sur la corde raide géopolitique de l'Angola entre la Russie et l'Occident.

Lourenco a essayé de réparer les liens avec Washington, et juste avant les élections, il a demandé à rejoindre un accord commercial existant avec l'Union européenne et les États d'Afrique australe. Mais en raison des liens historiques forts du MPLA avec la Russie, l'Angola s'est abstenu de voter la résolution de l'ONU condamnant la guerre en Ukraine.

Dans un signe précoce de son style de leadership, en tant que gouverneur de la province de Benguela de 1987 à 1990, Lourenco a réprimé la corruption et a même emprisonné des membres de son propre parti.

Mais le MPLA sait depuis qu'il a pris le pouvoir que s'en prendre aux membres de l'ancienne famille dirigeante ne suffira pas à enrayer le déclin de sa popularité.

L'Angola a besoin de réformes sérieuses, disent les analystes, et à moins que Lourenco ne puisse les apporter, son successeur au MPLA lors des prochaines élections pourrait ne pas avoir cette chance.

(Cet article a été corrigé pour supprimer une référence au premier changement de président dans le troisième paragraphe)