Joby reçoit l'aval de la FAA pour lancer commercialement des services de taxi aérien

Joby Aviation Inc a déclaré jeudi avoir reçu une certification de la Federal Aviation Administration (FAA) qui lui permettrait de commencer ses opérations de taxi aérien à titre commercial avec un avion conventionnel.

Bien que la certification donne l'autorisation nécessaire et constitue une étape importante, la société doit encore franchir d'autres obstacles réglementaires avant que son avion à cinq places puisse légalement transporter des passagers.

Le certificat de transporteur aérien Part 135 de la FAA est l'une des trois approbations réglementaires essentielles au lancement par Joby d'un service de covoiturage aérien entièrement électrique en 2024.

La certification permettrait à Joby d'exploiter son avion électrique à décollage et atterrissage vertical (eVTOL) en tant que service de taxi aérien dans les villes et communautés des États-Unis.

La FAA a déclaré avoir délivré à Joby le certificat Part 135 le 19 mai "après qu'ils aient terminé le processus de certification en cinq phases". Joby a un seul appareil sur le certificat, un CIRRUS-SR22".

Joby a déclaré qu'elle prévoit d'utiliser l'avion conventionnel "pour affiner les systèmes et les procédures avant le lancement du service eVTOL prévu pour 2024."

Les actions de Joby ont clôturé en hausse de 8%.

Interrogée sur la déclaration de Joby selon laquelle l'approbation était en avance sur le calendrier - la fin du processus étant initialement prévue pour le second semestre 2022 - la FAA a déclaré qu'elle "ne fixe pas de calendrier pour les candidats et ne peut pas parler de leur caractérisation du calendrier".

En février, l'avion prototype piloté de Joby a rencontré un accident lors d'un essai en vol sur sa base en Californie, mais aucun blessé n'a été signalé.

Au début du mois, la FAA a déclaré qu'elle avait changé de cap quant à son approche de l'approbation des pilotes pour les futurs avions eVTOL, mais ne s'attend pas à ce qu'elle retarde la certification ou les approbations opérationnelles.

Joby a déclaré une perte nette de 62,3 millions de dollars au premier trimestre de cette année et a signalé des coûts liés à la certification des avions et aux premières opérations de fabrication. (Reportage de David Shepardson à Washington et Aishwarya Nair à Bengaluru ; Montage d'Anil D'Silva & Shri Navaratnam)