Joe Biden a choisi son ancien rival Pete Buttigieg pour les Transports - sources

WILMINGTON, Delaware, 15 décembre (Reuters) - Le président-élu des Etats-Unis, Joe Biden, a choisi Pete Buttigieg, un de ses anciens rivaux dans la primaire démocrate, pour diriger le département des Transports dans sa future administration, a-t-on appris mardi auprès de deux sources informées de sa décision.

Ancien maire de South Bend, dans l'Indiana, âgé de 38 ans, Pete Buttigieg n'a jamais assumé de fonctions fédérales.

Son nom circulait depuis des jours alors que Joe Biden, qui deviendra le 20 janvier prochain le 46e président des Etats-Unis, continue de former ses équipes. Le site Axios le donnait ainsi la semaine dernière comme possible ambassadeur en Chine.

Pete Buttigieg avait créé la sensation au tout début de la primaire démocrate, en février dernier, s'imposant lors des caucus de l'Iowa puis prenant la deuxième place dans le New Hampshire.

Après le retour dans la course de Joe Biden, il avait renoncé à sa candidature et rallié début mars le futur président, vantant "sa bonté et son empathie extraordinaire".

Ancien militaire ayant servi en Afghanistan, Pete Buttigieg, s'il est confirmé par le Sénat à ce poste, deviendra la première personnalité ouvertement LGBTQ à devenir ministre d'un cabinet fédéral aux Etats-Unis.

Le département des Transports supervise les autoroutes fédérales de même que les systèmes de transport aérien.

Sa nomination pourrait provoquer des remous au sein de l'aile la plus progressiste du Parti démocrate et de ses cadres issus de la communauté noire, qui ont dénoncé durant la primaire son bilan de maire dans la lutte pour les droits civiques.

Mais elle illustrerait, après d'autres, l'engagement pris par Joe Biden de favoriser la diversité dans son gouvernement fédéral. (Jarrett Renshaw avec David Shepardson à Washington version française Henri-Pierre André)