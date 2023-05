Le président américain Joe Biden a appelé le président de la Chambre des représentants Kevin McCarthy et d'autres chefs de file du Congrès pour les inviter à une réunion à la Maison-Blanche le 9 mai afin de discuter du plafond de la dette nationale, selon deux personnes au fait de la question.

M. Biden a téléphoné lundi après-midi à M. McCarthy ainsi qu'aux chefs des minorités au Sénat et à la Chambre des représentants, le chef des républicains au Sénat Mitch McConnell, le chef des démocrates à la Chambre des représentants Hakeem Jeffries et le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, selon un conseiller sénatorial républicain de haut rang et une autre personne informée de ces appels.