Joe Biden célèbre la victoire de la démocratie dans son discours d'investiture

WASHINGTON, 20 janvier (Reuters) - Joe Biden a célébré la victoire de la démocratie, mercredi après sa prestation de serment en tant que 46e président des Etats-Unis, en promettant d'oeuvrer au rassemblement du pays après une période d'amertume et d'extrême division.

"A cette heure, mes amis, la démocratie a prévalu", a déclaré le président démocrate dans son discours d'investiture.

"Aujourd'hui, nous célébrons le triomphe, non pas d'un candidat, mais d'une cause. La cause de la démocratie." (Trevor Hunnicutt, version française Jean-Stéphane Brosse)