Le président américain Joe Biden a choisi l'ancien gouverneur du Maryland Martin O'Malley pour diriger la gigantesque agence américaine, en proie à des difficultés financières, qui distribue les prestations de sécurité sociale aux personnes âgées et handicapées, a déclaré la Maison Blanche à l'agence Reuters mercredi.

M. O'Malley, un démocrate, devra être confirmé par le Sénat pour devenir commissaire de l'administration de la sécurité sociale, à un moment où la partisanerie politique a rendu la confirmation des candidats présidentiels de plus en plus difficile.

Ancien conseiller municipal et maire de Baltimore, M. O'Malley a terminé son mandat de huit ans en tant que gouverneur du Maryland en 2015. Sa candidature à l'élection présidentielle de 2016, qui se voulait une alternative plus jeune et plus libérale à la favorite du parti démocrate, Hillary Clinton, n'a pas réussi à s'imposer.

"Le gouverneur O'Malley est un fonctionnaire de longue date qui a passé sa carrière à rendre le gouvernement plus accessible et plus transparent, tout en gardant le peuple américain au cœur de son travail", a déclaré M. Biden dans un communiqué.

"Depuis le premier jour, je me suis battu pour renforcer et défendre la sécurité sociale, à laquelle des dizaines de millions d'Américains ont cotisé et dont ils dépendent pour assurer leur subsistance. Je sais que le gouverneur OMalley continuera d'être un partenaire solide qui travaille sans relâche pour protéger la sécurité sociale pour les générations à venir".

L'agence américaine de sécurité sociale, dont le budget dépasse les 1 000 milliards de dollars, est dirigée par un commissaire intérimaire, Kilolo Kijakazi, depuis que M. Biden a limogé en 2021 Andrew Saul, qui avait succédé à M. Trump, après avoir refusé de démissionner. Depuis des mois, les législateurs démocrates font pression sur M. Biden pour qu'il nomme un directeur permanent de l'agence, en raison de la baisse de moral signalée par les employés de l'agence.

Le programme, qui compte plus de 70 millions de bénéficiaires, est particulièrement populaire auprès des électeurs âgés dans les États politiques compétitifs, de la Floride au New Hampshire en passant par la Pennsylvanie.

M. Biden, un démocrate, a accusé les républicains d'essayer de saper le programme, notamment à l'approche de sa lutte contre la limite de la dette avec le président républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, et des élections législatives de 2022. Un certain nombre de républicains, invoquant les déficits chroniques du gouvernement américain, ont proposé de réduire fortement les prestations.

Le Congrès n'est pas parvenu à s'entendre sur des solutions à long terme pour financer le programme, qui représente un cinquième des dépenses publiques, une proportion qui ne fera qu'augmenter avec le vieillissement de la population.

Les réserves du principal fonds fiduciaire de la sécurité sociale seront épuisées d'ici dix ans, ont estimé cette année les administrateurs du programme et le Congressional Budget Office.