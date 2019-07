Joe Biden compare Trump au ségrégationniste blanc George Wallace

LOS ANGELES, 20 juillet (Reuters) - Joe Biden, ancien vice-président et candidat à l'investiture démocrate pour l'élection de 2020, a comparé vendredi Donald Trump au défunt ségrégationniste blanc George Wallace, après les propos du président américain visant des élues démocrates de couleur.

Wallace, connu pour ses opinions suprémacistes, a été gouverneur de l'Alabama pendant 20 ans, de 1967 à 1987. Il avait brigué l'investiture démocrate mais ses efforts pour être le candidat officiel avaient été brisés par l'attentat dont il avait été victime en 1972, et auquel il avait survécu.

En campagne en Californie, Joe Biden a déclaré que Trump tenait "plus de George Wallace que de George Washington".

Trump a soulevé un tollé et s'est fait accuser de racisme par certains après s'en être pris à quatre élues démocrates de la Chambre des représentants, toutes de couleur.

Dans un tweet, Trump a écrit le week-end dernier qu'"Elles feraient mieux de rentrer dans les pays d'où elles viennent et de contribuer à les remettre sur pied et les nettoyer de la criminalité dont ils sont infestés".

Ses critiques visent Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley et Rashida Tlaib. Ocasio-Cortez, Pressley et Tlaib sont toutes nées aux Etats-Unis. Omar, une réfugiée somalienne, est installée aux Etats-Unis depuis plus de vingt ans et a la nationalité américaine. (Tim Reid; Eric Faye pour le service français)