Le président américain Joe Biden a appelé à mettre fin à la violence politique après que l'opposant républicain Donald Trump a reçu une balle dans l'oreille droite lors d'un rassemblement samedi, et la campagne de M. Biden a suspendu toute communication politique, y compris les publicités attaquant M. Trump.

"Il n'y a pas de place en Amérique pour ce genre de violence. C'est malsain", a déclaré M. Biden, ajoutant qu'il avait été informé en détail de la situation et qu'il avait l'intention d'en parler à M. Trump. "Tout le monde doit condamner cette violence", a déclaré M. Biden.

Le nom du tireur, ses tendances politiques et ses motivations ne sont pas connus.

Le président, âgé de 81 ans, se trouvait dans une église de Rehoboth Beach, dans le Delaware, lorsque la fusillade s'est produite et s'est ensuite rendu à sa résidence. Après avoir publié une déclaration écrite, M. Biden a quitté la maison de la plage du Delaware à bord de son cortège et s'est rendu dans un service de police local pour s'exprimer devant les caméras à ce sujet.

Lorsqu'on lui a demandé s'il pensait qu'il s'agissait d'une tentative d'assassinat, M. Biden a répondu : "J'ai une opinion, mais je ne dispose pas de tous les faits".

M. Biden s'est ensuite entretenu avec M. Trump, 78 ans, par téléphone, a indiqué la Maison Blanche, qui n'a pas donné de détails sur cet appel.

Un responsable de la campagne de M. Biden, qui a refusé d'être nommé en raison du caractère sensible de l'affaire, a déclaré que l'équipe "s'efforçait de retirer nos publicités télévisées aussi rapidement que possible", en réponse à la gravité de la situation. Il n'a pas donné plus de détails.

L'avenir politique de Joe Biden est remis en question depuis que le débat qu'il a tenu le 27 juin contre M. Trump a suscité des appels de son propre parti à se retirer et à laisser un candidat plus jeune se présenter en novembre.

Ces dernières semaines, la campagne de M. Biden a entamé ses efforts les plus agressifs pour qualifier M. Trump de criminel, avec le lancement d'une nouvelle publicité télévisée qui met l'accent sur la condamnation pénale de M. Trump.

Cette publicité s'inscrit dans le cadre d'un investissement de 50 millions de dollars dans les États clés et marque un changement de stratégie après une réticence initiale à s'exprimer sur le sujet, afin d'éviter de s'engager dans les déboires juridiques de M. Trump.

Le 30 mai, un jury new-yorkais a reconnu M. Trump coupable de 34 chefs d'accusation pour avoir falsifié des documents commerciaux en vue de dissimuler un paiement destiné à faire taire une star du porno avant l'élection de 2016.

Après la fusillade, le sénateur J.D. Vance, l'un des principaux prétendants au poste de colistier de M. Trump, a critiqué la campagne de M. Biden pour avoir dépeint M. Trump comme un autoritaire qui "doit être arrêté à tout prix", suggérant que cette rhétorique avait conduit à l'attaque.

La rhétorique de l'ancien président républicain lors de sa campagne a suscité à plusieurs reprises des inquiétudes quant au fait qu'il pourrait, s'il était élu, faire fi des normes démocratiques en utilisant le pouvoir de l'État pour cibler des ennemis présumés.

La violence politique est en hausse aux États-Unis, la plupart des attaques meurtrières venant de la droite, selon les experts.

En avril, M. Trump a diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo montrant M. Biden ligoté et attaché à l'arrière d'une camionnette.