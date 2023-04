Joe Biden, confronté aux blocages du Congrès, va publier un décret sur la garde d'enfants et les soins aux personnes âgées

Le président américain Joe Biden, confronté à la résistance du Congrès à ses propositions, annoncera mardi plus de 50 mesures exécutives visant à promouvoir la gratuité de l'enseignement préscolaire et à développer les soins pour les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées.

La directrice du Conseil de politique intérieure, Susan Rice, a déclaré que Joe Biden continuerait à faire pression sur les parlementaires pour qu'ils approuvent un financement de 750 milliards de dollars dans ces domaines sur dix ans, comme le prévoit son budget pour 2024. Mais en attendant, il demande aux agences fédérales d'adopter des mesures qui n'impliquent pas de nouvelles dépenses afin d'améliorer l'accès des Américains à des services de garde d'enfants et à des soins de longue durée de qualité. "Le président n'attendra pas pour prendre des mesures visant à résoudre la crise des soins de santé dans notre pays", a déclaré Mme Rice à la presse. Le décret de M. Biden comprendra plus de 50 mesures exécutives, a-t-elle précisé. La Maison-Blanche parie que les programmes de prise en charge des enfants et des personnes âgées, qui sont très populaires auprès du public, peuvent améliorer la cote de popularité de M. Biden à l'approche de l'annonce de sa candidature à la course à la présidence de 2024. M. Biden demande à presque toutes les agences fédérales d'identifier les programmes de subvention qui peuvent financer les prestations de garde d'enfants et de soins de longue durée pour les travailleurs participant à des projets fédéraux, et d'envisager d'exiger des entreprises qui sollicitent des fonds fédéraux pour la création d'emplois qu'elles élargissent l'accès aux soins pour leurs travailleurs. Le ministère du commerce a été le premier à adopter cette approche le mois dernier, lorsqu'il a exigé des entreprises cherchant à obtenir un financement important dans le cadre de son programme de recherche et de fabrication de semi-conducteurs aux États-Unis, d'une valeur de 52 milliards de dollars, qu'elles montrent comment elles aideront les travailleurs à accéder à des services de garde d'enfants à un prix abordable. D'autres mesures visent à améliorer l'accès des anciens combattants aux soins à domicile, à augmenter les salaires des éducateurs de la petite enfance, à améliorer la qualité des emplois dans le domaine des soins aux personnes âgées et aux personnes handicapées et à promouvoir le droit des travailleurs du secteur des soins de santé à se syndiquer. Heather Boushey, du Conseil des conseillers économiques de la Maison Blanche (CEA), a déclaré que la pénurie de services de garde d'enfants et de soins aux personnes âgées et l'augmentation des coûts limitaient la capacité de nombreuses femmes à travailler, ce qui freinait la croissance économique. Elle a rappelé qu'un récent rapport du Boston Consulting Group prévoyait que la production économique américaine pourrait baisser de 290 milliards de dollars par an à partir de 2030 si l'on ne remédiait pas à la pénurie de soins et à l'augmentation des coûts. De hauts responsables de l'administration ont refusé d'estimer la valeur monétaire des mesures prises par Mme Biden et ont déclaré que l'administration souhaitait mettre en œuvre ces changements rapidement.