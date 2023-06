Le président américain Joe Biden a prédit jeudi que la Suède rejoindrait "bientôt" l'OTAN, lors d'un discours prononcé à l'Académie de l'armée de l'air américaine, quelques jours après avoir laissé entendre qu'un accord pourrait être conclu pour surmonter l'opposition de la Turquie à l'admission du pays nordique au sein de l'alliance.

Lors d'un discours de remise des diplômes à Colorado Springs, dans le Colorado, M. Biden a averti les diplômés qu'ils entreraient en service dans un monde de plus en plus instable, citant les défis posés par la Russie et la Chine.

M. Biden, âgé de 80 ans, qui est resté debout pendant la majeure partie de la cérémonie, qui a duré plusieurs heures, pour serrer la main des diplômés, a semblé trébucher sur quelque chose et est tombé à genoux vers la fin de la cérémonie. On l'a aidé à se relever et il a regagné son siège sans aide.

Lundi, M. Biden s'est entretenu avec le président turc Recep Tayyip Erdogan pour le féliciter de sa réélection. M. Biden a déclaré aux journalistes que M. Erdogan avait réitéré le souhait d'Ankara d'acheter des avions de combat F-16 aux États-Unis, tandis que M. Biden a exhorté Ankara à baisser son objection à l'adhésion de la Suède à l'OTAN.

Dans son discours d'investiture, M. Biden a déclaré que l'OTAN était plus forte malgré la tentative du président russe Vladimir Poutine de briser l'alliance en envahissant l'Ukraine. Elle est encore renforcée par l'adhésion récente de la Finlande, "et bientôt de la Suède".

"Je vous promets que nous y arriverons", a-t-il ajouté, sans donner plus de détails.

Lundi, M. Biden a déclaré qu'il s'entretiendrait à nouveau avec M. Erdogan prochainement. Le sommet annuel de l'OTAN se tiendra à Vilnius, en Lituanie, en juillet.

Mardi, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a exhorté la Turquie à finaliser immédiatement l'adhésion de la Suède à l'OTAN, affirmant que le pays avait déjà pris des mesures significatives pour répondre aux objections d'Ankara à son adhésion.

La Maison Blanche a nié que M. Biden cherchait à conclure un accord avec la Turquie pour lever son opposition en échange de F16.

Le président de 80 ans, qui cherche à se faire réélire en 2024, est resté debout tout au long de la remise de plus de 900 diplômes, malgré l'air relativement raréfié de la montagne, a serré des mains et fait des saluts appuyés aux diplômés en uniforme bleu. Il est tombé à la fin des saluts individuels. L'Académie de l'armée de l'air se trouve à 2 212,3 mètres au-dessus du niveau de la mer.

M. Biden a précisé que les États-Unis ne reculeraient pas devant le défi posé par la Chine, alors que les relations entre les deux pays sont très tendues.

"Les États-Unis ne cherchent pas le conflit ou la confrontation avec la Chine. La Chine et les États-Unis devraient pouvoir collaborer dans la mesure du possible pour résoudre certains problèmes mondiaux, tels que le climat", a-t-il déclaré.

"Mais nous sommes prêts à une concurrence vigoureuse", a-t-il ajouté, précisant que les États-Unis défendraient leurs intérêts et ceux de leurs partenaires.

Le président a souligné le soutien des États-Unis à l'Ukraine dans la guerre qui l'oppose à la Russie.

"Le soutien du peuple américain à l'Ukraine ne faiblira pas", a déclaré M. Biden.