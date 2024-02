WASHINGTON, 12 février (Reuters) - Joe Biden a déclaré lundi que les Etats-Unis tentaient de parvenir à un accord sur la libération d'otages israéliens détenus par le Hamas palestinien en échange d'une période de calme d'"au moins six semaines" dans la bande de Gaza.

S'exprimant au côté du roi Abdallah de Jordanie après un entretien à la Maison blanche, le président américain a réitéré son opposition à une offensive militaire terrestre à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, en l'absence de "plan crédible" pour préserver les vies des civils qui y sont réfugiés.

"Trop de Palestiniens tués à Gaza étaient des civils innocents et des enfants", a déploré Joe Biden, disant travailler personnellement "jour et nuit" à un accord garantissant "la paix, la sécurité et la dignité" aux peuples israélien et palestinien.

Le roi Abdallah de Jordanie a déclaré de son côté qu'un cessez-le-feu durable était indispensable, tout en dénonçant les restrictions imposées par Israël à l'acheminement de l'aide humanitaire, qui provoquent des conditions de vie "inhumaines" pour la population de Gaza. (Reportage de Trevor Hunnicut, version française Tangi Salaün)