Le président américain Joe Biden devrait rencontrer la semaine prochaine les principaux donateurs potentiels pour sa campagne de réélection, selon deux personnes ayant une connaissance directe des projets.

Cet effort pour organiser les bailleurs de fonds potentiels intervient alors que les collaborateurs de Joe Biden ont intensifié la planification du lancement, prévu de longue date, de la candidature du président à un second mandat de quatre ans en 2024. La semaine dernière, M. Biden a déclaré qu'il lancerait sa campagne "relativement bientôt".

M. Biden, âgé de 80 ans, pourrait annoncer ses projets dans les prochains jours, selon des personnes au fait de ses réflexions, tout en reconnaissant qu'il est possible que l'annonce prenne beaucoup plus de temps.

M. Biden est entré dans la course pour 2020 il y a près de quatre ans, le 25 avril 2019. Il a depuis longtemps fait part de son intention de se représenter, mais l'absence d'annonce officielle a semé le doute parmi ses partisans quant à savoir si l'un des plus anciens dirigeants du monde s'engagerait ou devrait s'engager pour un nouveau mandat de quatre ans. Il aurait 86 ans à la fin d'un second mandat.

La Maison Blanche a refusé de commenter la réunion et le Comité national démocrate (DNC) n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les donateurs joueront un rôle clé dans ce qui pourrait être l'élection présidentielle américaine la plus coûteuse à ce jour. Bien que la campagne emploie du personnel rémunéré qui se concentre sur la collecte de fonds, elle s'appuie sur des bénévoles pour les tâches importantes.

Les principaux bénévoles donnent généralement eux-mêmes de l'argent à la campagne, mais ils doivent également exploiter leurs propres réseaux de donateurs potentiels fortunés, organiser des événements dont la participation peut coûter des centaines ou des milliers de dollars et même atteindre certains objectifs de collecte de fonds fixés par la campagne.

Les bénévoles chargés de la collecte de fonds devraient également jouer un rôle dans les premiers jours suivant le lancement de la campagne, en générant des fonds et en organisant des événements qui, espèrent-ils, permettront à Joe Biden de récolter plusieurs millions de dollars en quelques jours et de bénéficier d'un solide vote de confiance avant le début de la longue campagne.

Au cours des dernières semaines, M. Biden a exposé les thèmes probables de sa candidature à la réélection dans des discours politiques, a décroché un certificat médical attestant qu'il était "apte au service", a demandé aux démocrates de réorganiser le calendrier des primaires du parti de manière à favoriser sa nomination et a choisi Chicago comme ville où il deviendrait officiellement le candidat l'année prochaine. M. Biden n'a pas encore été confronté à un concurrent sérieux pour l'investiture de son parti.

Mercredi, M. Biden s'est rendu dans un centre de formation syndicale du Maryland pour s'attaquer à la vision économique des républicains.

"L'économie du ruissellement ne fonctionne pas", a déclaré M. Biden, ajoutant qu'une "minorité du parti - que j'appelle les Républicains MAGA - contrôle le parti et menace au Congrès de défaire toutes les choses que vous m'avez aidé à faire".

Il a évité de parler des problèmes juridiques auxquels est confronté Donald Trump, mais mercredi, il a mentionné en passant le nom de l'ancien président et principal candidat républicain.

M. Biden a suscité des rires et des applaudissements lorsqu'il a fait référence au "dernier mandat" de M. Trump.

Il a ajouté : "Eh bien, ce n'est pas ce que je voulais dire".