Le président américain Joe Biden a encouragé les deux parties au conflit de travail dans les ports de la côte ouest à poursuivre les négociations collectives, a déclaré mercredi la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, ajoutant que la ministre du Travail par intérim, Julie Su, s'engageait activement auprès des parties.

Le plus grand terminal du port de Long Beach, dans le sud de la Californie, a fermé ses portes pour la journée de lundi, les dockers s'étant mobilisés pour obtenir de meilleurs salaires. La fermeture temporaire de lundi fait suite à des disruptifs similaires survenus vendredi à Oakland, en Californie. Plus de 22 000 dockers des ports allant de la Californie à l'État de Washington travaillent sans contrat depuis juillet.

La côte ouest abrite le complexe portuaire de conteneurs le plus actif des États-Unis, à Los Angeles/Long Beach. Les ports de la côte pacifique sont un moteur important de l'économie américaine et traitent tous les produits, de l'habillement aux meubles en passant par les produits agricoles et les automobiles.

"Je peux dire que le président respecte le processus de négociation collective, qui est le meilleur moyen d'amener les travailleurs et les employeurs à trouver des solutions mutuellement bénéfiques", a déclaré le porte-parole de la Maison-Blanche lors d'un point de presse.

"La voie à suivre est que les travailleurs portuaires et leurs employeurs résolvent les négociations afin que les travailleurs obtiennent les salaires et la qualité de vie qu'ils méritent", a ajouté le porte-parole de la Maison-Blanche.

Lundi, des groupes représentant les principaux détaillants et fabricants ont exhorté la Maison-Blanche à intervenir dans les négociations syndicales litigieuses, évoquant des inquiétudes quant aux perturbations du transport maritime pendant la période critique des achats de fin d'année.

Les négociations contractuelles entre la Pacific Maritime Association (PMA), qui représente les employeurs, et l'International Longshore and Warehouse Union (ILWU), qui représente les travailleurs, sont dans la dernière ligne droite, mais les frustrations sont grandes après plus d'un an passé à la table des négociations.