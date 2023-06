Le président américain Joe Biden envisage de choisir l'ancienne secrétaire à la santé de Caroline du Nord, Mandy Cohen, pour diriger les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC), selon une source au fait du dossier.

L'annonce officielle de M. Biden est attendue dans le courant du mois, selon le Washington Post, qui a été le premier à rapporter l'information.

Si elle est nommée, Mme Cohen remplacera Rochelle Walensky, qui quittera ses fonctions le 30 juin à la tête de l'agence de santé publique, dont les critiques ont dénoncé la lenteur de la réaction face à la pandémie de grippe aviaire COVID-19.

Mme Cohen, médecin interne et experte en santé publique, a travaillé auparavant pour le Centre américain pour les services médicaux et médicinaux (CMS) et a été secrétaire à la santé de Caroline du Nord, où elle a dirigé la réponse de l'État au virus COVID et géré un personnel et un budget équivalents à ceux du CDC, selon la source.

La source a précisé que le processus de sélection de Mme Cohen par M. Biden n'était pas encore définitif.

Mme Walensky a dirigé l'agence pendant deux ans, alors que la pandémie était à son apogée, et a supervisé une refonte de sa structure afin de permettre une réponse plus souple aux futures pandémies.

Elle a proposé des plans pour moderniser l'agence, notamment en donnant au CDC le pouvoir d'exiger des États qu'ils communiquent des données, ce qui nécessiterait l'autorisation du Congrès.

Sous sa direction, l'agence a fait l'objet d'un examen minutieux de la part des républicains au Congrès et de critiques publiques concernant sa réponse à la pandémie, notamment des orientations tardives et confuses en matière de santé publique.