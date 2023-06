Le président américain Joe Biden et le Premier ministre indien Narendra Modi ont appelé jeudi le Pakistan à agir pour s'assurer que son territoire n'est pas utilisé pour lancer des attaques extrémistes, a indiqué la Maison Blanche dans un communiqué commun.

"Ils ont fermement condamné le terrorisme transfrontalier, l'utilisation de mandataires terroristes et ont appelé le Pakistan à prendre des mesures immédiates pour s'assurer qu'aucun territoire sous son contrôle n'est utilisé pour lancer des attaques terroristes", a déclaré la Maison Blanche.

Les relations entre l'Inde et le Pakistan, deux voisins dotés de l'arme nucléaire, sont tendues depuis des années. Depuis la fin de la colonisation britannique du sous-continent indien en 1947, l'Inde et le Pakistan se sont livrés trois guerres, dont deux au sujet de la région himalayenne à majorité musulmane du Cachemire, qu'ils revendiquent tous deux en totalité mais qu'ils gouvernent en partie.

Depuis des années, l'Inde accuse le Pakistan d'aider les militants islamistes qui combattent les forces de sécurité indiennes dans sa partie du Cachemire depuis la fin des années 1980. Le Pakistan nie cette accusation et affirme qu'il n'apporte qu'un soutien diplomatique et moral aux Cachemiris qui cherchent à s'autodéterminer.

Le statut spécial accordé à l'État indien du Jammu-et-Cachemire a été révoqué en 2019 lorsque New Delhi l'a divisé en deux territoires sous contrôle fédéral. Le Pakistan qualifie ces mesures d'illégales et souhaite qu'elles soient annulées.

La décision de l'Inde a conduit les deux pays à réduire leurs liens diplomatiques.

"Le président Biden et le Premier ministre Modi ont réitéré l'appel à une action concertée contre tous les groupes terroristes inscrits sur la liste des Nations unies, notamment Al-Qaïda, ISIS/Daesh, Lashkar e-Tayyiba (LeT), Jaish-e-Mohammad (JeM) et Hizb-ul-Mujhahideen", indique la déclaration commune.

Hafiz Saeed, fondateur du groupe militant islamiste Lashkar-e-Taiba, est tenu pour responsable des attentats de Mumbai de 2008, qui ont fait plus de 160 morts en trois jours, à partir de la soirée du 26 novembre.

"Ils (Biden et Modi) ont demandé que les auteurs des attentats du 26/11 à Mumbai et de Pathankot soient traduits en justice", indique leur déclaration commune.

Lors de l'attaque de 2016 contre la base aérienne indienne de Pathankot, sept membres du personnel de sécurité indien ont été tués.