Le président Joe Biden et les républicains du Congrès entament une semaine cruciale pour les négociations sur le plafond de la dette, espérant trouver un terrain d'entente sur les niveaux de dépenses et les réglementations énergétiques afin d'éviter un défaut de paiement dévastateur.

Bien que les deux parties n'aient pas semblé proches d'un accord, la Maison-Blanche n'a pas exclu les plafonds annuels de dépenses qui, selon les républicains, doivent accompagner tout relèvement du plafond de la dette nationale de 31 400 milliards de dollars.

Les républicains qui contrôlent la Chambre des représentants, pour leur part, n'insistent pas sur d'autres conditions que la Maison-Blanche a jugées inacceptables, telles que l'abrogation des mesures d'incitation en faveur des énergies vertes prévues par la loi de M. Biden sur la réduction de l'inflation de 2022.

Les deux parties pourraient également trouver un terrain d'entente sur les réglementations énergétiques.

Dimanche, M. Biden a déclaré à la presse qu'il pensait que les deux parties souhaitaient parvenir à un accord. "Je pense que nous y parviendrons", a-t-il déclaré.

Le personnel des deux camps s'est réuni tout au long du week-end pour des discussions que les responsables de la Maison-Blanche ont qualifiées de constructives.

M. Biden doit rencontrer les chefs de file du Congrès mardi pour des entretiens en tête-à-tête, un jour avant son départ pour une réunion du groupe des sept pays riches au Japon.

Ce voyage laissera peu de temps aux deux parties pour parvenir à un accord avant que les États-Unis ne soient à court d'argent pour payer leurs factures, ce qui, selon les responsables du Trésor, pourrait se produire dès le 1er juin.

Selon les économistes, un défaut de paiement des États-Unis, le premier du genre, plongerait le pays dans la récession et sèmerait le chaos sur les marchés financiers mondiaux, et l'impasse a commencé à inquiéter les investisseurs et les consommateurs.

Les républicains affirment qu'il y a beaucoup de temps utile.

"Quatre-vingt-dix pour cent du travail sur ces accords se fait toujours dans les deux dernières semaines. Je pense donc qu'il est encore possible de réussir", a déclaré vendredi à Reuters le représentant Dusty Johnson, qui a participé à l'élaboration de la proposition républicaine.

M. Biden a insisté sur le fait que le Congrès devait augmenter la capacité d'emprunt du pays sans conditions, mais la Maison-Blanche a déclaré qu'elle était également disposée à discuter des questions budgétaires avec les républicains qui contrôlent la Chambre des représentants.

"Nous nous attendons à ce que le Congrès fasse ce qui est nécessaire, même si nous continuons à avoir des discussions parallèles sur le budget", a déclaré Lael Brainard, responsable du Conseil économique national de la Maison-Blanche, dimanche sur la chaîne CBS.

Les républicains font face à la pression de l'ancien président Donald Trump, qui a déclaré qu'ils devraient laisser le pays se mettre en défaut de paiement si toutes leurs demandes n'étaient pas satisfaites.

"Mieux vaut maintenant que plus tard", a-t-il écrit sur les médias sociaux.

Les républicains de la Chambre des représentants ont adopté en avril une loi qui associe un relèvement du plafond de la dette de 1 500 milliards de dollars à une réduction des dépenses de 4 800 milliards de dollars, principalement en réduisant les dépenses discrétionnaires annuelles de 8 % l'année prochaine et en limitant la croissance dans les années à venir.

AUGMENTATION DU PLAFOND DES DÉPENSES ?

Les démocrates affirment qu'ils n'accepteront pas d'autres éléments de cette législation, tels que l'abrogation de l'initiative de M. Biden sur l'annulation des prêts étudiants et l'augmentation des exigences en matière de travail pour certains programmes de prestations sociales.

Mais ils n'ont pas exclu la possibilité de plafonner les dépenses.

Le représentant républicain Don Bacon, l'un des principaux centristes, a déclaré à la presse vendredi qu'un accord pourrait éventuellement prévoir des augmentations annuelles de 2 %, au lieu des 1 % prévus par le projet de loi républicain.

"Nous pourrions être en mesure de négocier quelque chose d'un peu plus élevé que ce que nous avons, mais peut-être pas aussi élevé que ce que le président voudrait", a-t-il déclaré.

La Maison-Blanche et les républicains pourraient se mettre d'accord pour assouplir les exigences en matière de permis pour les oléoducs et autres infrastructures énergétiques, bien qu'il faille du temps pour les intégrer dans la législation, a déclaré Brian Riedl, membre du Manhattan Institute, un organisme conservateur.

Plus les deux parties mettront de temps à parvenir à un accord, plus celui-ci sera probablement limité, a-t-il ajouté. "Le terrain de jeu va se rétrécir parce que vous manquez de temps utile pour des politiques plus larges", a-t-il déclaré à Reuters.